中国官方的百度热传引据俄罗斯卫星通讯社2月12日消息，指越南14个省市进行紧急动员，造出来126艘铁壳船驶向万安滩，誓言要与全球第二强国较量到底。未知此消息是否为冲淡中国新冠肺炎疫情民情关注。

广告 继续浏览后续

据中国网络报道指，越南14省市紧急动员，126艘铁壳船驶向万安滩，誓言与我较量到底。该报道引据俄罗斯卫星通讯社2月12日报道，越南14个省市进行紧急动员，造出来126艘铁壳船驶向万安滩，誓言要与全球第二强国较量到底。



报道说，去年越南和全球第二强国在南部海域的万安滩发生了对峙。万安滩位于强国南部海域最大群岛的西部，在李准滩西南约35海里，其东西长达63公里，平均宽也有11公里。万安滩附近水域有这丰富的油气资源，其附近可以说是南部海域石油构造最好的区域。越南在万安滩有多处油井，该处出产的石油占越南GDP的相当大一部分，可见该处石油之丰富。但是，该处海域属于强国，越南在该处的活动并不合规。去年7月，强国勘探船海洋地质8号在数艘海警船的护卫下，进入万安滩进行石油勘探作业。越南随即派出大批执法船赶赴现场，试图干扰强国船只作业，双方发生了冲突。



据该网络报道说，随着全球第二强国军事力量的发展，其海军力量也越来越强，越南海军根本不能和强国相提并论。在海洋地质8号完成作业撤离后，其随行的两艘堪称世界最大的海警船海警3711舰、海警3901舰还在相关海域停留对越南进行威慑。海警3711舰是强国建造的新一代718型海警巡逻舰，满载排水量2200吨。而另一艘海警3901舰，则是一艘大型远洋综合巡逻舰，排水量1.2万吨。这是越南海军根本难以达到的。为此，在去年11月26日，越南海上自卫队专用船举行了龙骨铺设仪式，越南计划对14个省市的装备进行升级。越南不仅重新整编沿海十四省市的海上民兵，同时为他们下饺子般地造了126艘铁壳船，在当地也算个大新闻。



据该报道称，为了维护自己海域的海洋资源，强国别出心裁，部署训练了海上民兵，并且打造了武装渔船，这些都对于保护海洋资源十分有利。而越南在万安滩海域进行石油开采和非法捕鱼的时候，强国出动了一些武装渔船对其进行了制裁，没收了其捕获的鱼以及捕鱼用具，还对其进行了威慑。这让越南在万安滩吃了大亏。因此，越南感到不甘心，准备依葫芦画瓢也搞海上民兵和武装渔船。



据该报道说，不论是对越自卫反击战，还是后来的一系列发展措施，越南都在学全球第二强国。而这次越南打造了海上民兵，并且下饺子般建了126艘铁壳船，誓言要与强国对抗到底。但是，这些船吨位都很小，只有几百吨，大致和270吨的KN3600型相似。这根本没法和强国几千吨的执法船相比，俄专家称越南有点不自量力。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅