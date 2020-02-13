库德洛：美国对中国控制疫情感到失望

美国白宫经济顾问库德洛周四表示，美国对中国应对新型冠状病毒肺炎疫情相当失望，他认为中国在疫情爆发问题上的透明度不高。另外世卫称，除钻石公主号邮轮外，中国以外新冠疫情没有大规模爆发。

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美国白宫经济顾问库德洛透露，中国国家主席习近平上周与美国总统特朗普通电话时，习近平向特朗普表示，中国将接受美国对控制病毒疫情的帮助。库德洛表示，美国对中国没有邀请美国疾控中心团队协助控制疫情感到失望。



库德洛表示相信，如果没有新型肺炎疫情及波音公司的问题，美国经济增长将达到百分之3%，不过，在今年第一季度无法达到这样的增长速度。



另外，世界卫生组织周四表示，新型冠状病毒肺炎的爆发没有有发生重大变化。 世卫突发卫生事件规划执行主任瑞安表示，由于中国改变了计算的方式，导致病例数目急剧增加，但这不代表疫情发生重大变化。他并表示，目前除了停泊日本港口外的钻石公主号邮轮之外，中国境外没有出现大规模的爆发。瑞安预计，世卫一个特别小组的其他成员，将于周末抵达中国，调查新型肺炎病毒爆发的中心地区。



美国卫生部长亚历克斯-阿扎尔周四在国会作证透露，美国目前确诊第15例新冠病毒肺炎病例。与此同时，美国决定大幅缩减新年度财政预算中的全球卫生基金，其中给予世卫组织的援助减少过半。



美国卫生部长阿扎尔（Alex Azar）周四出席国会财政委员会2021会计年度预算听证会时透露，美国确诊第15例新冠病毒肺炎病例。 据美国卫生部发布新闻稿指出，这起病例是目前在德州进行14天联邦隔离检疫的一员，日前才从中国搭乘美国安排的专机返回美国境内，他正在指定医院接受治疗。这也是美国撤侨专机发现的第3起确诊病例。



美国行政部门日前向国会提出2021会计年度预算。美国国务院预算规划办公室（OBP）主任皮特金（Douglas Pitkin）10日在白宫公布新财政年度预算时宣布，将大幅削减美国公共卫生预算9%，其中包括疾病管制及预防中心（CDC）将削减16%。美国广播公司新闻网报导，其中提供世卫组织的经费将削减53%，泛美卫生组织更将减少75%。 不过，特朗普政府也将拨出1.15亿美元预算用于全球卫生保障，以因应传染病威胁。皮特金表示，削减全球卫生基金预算主要是考量给予特定国家直接援助，是解决疾病、健康等问题的最有效方式。

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