新冠病毒疫情波损全球经济

新型冠状病毒疫情正在冲击中国的出口，并造成了全球供应链中断。在中国政府为控制此次疫情而延长了春节假期后，世界第二大经济体处于近乎停滞状态已有两周。此次疫情已导致逾1000人死亡，全世界范围内已有4万人确诊感染。英国金融时报引述凯投宏观(Capital Economics)首席经济学家尼尔•希林(Neil Shearing)表示：“病毒的传播——或者更准确地说是控制疫情的努力——构成了全球经济增长近期所面临的最大威胁。”

广告 继续浏览后续

据英国金融时报报道，新冠病毒疫情波及全球经济。而德意志银行预测，受疫情影响，中国2020年首季经济增速将比2019年同期低1.5个百分点，至4.6%。全球经济增速预计将下降0.5个百分点。



尽管员工开始陆续返工，但许多企业已推迟在中国和其他地方重新投入生产。消费者避免进出商店和餐厅，交通仍处于中断状态。该报道说，全球经济增长将受到冲击。预计此次疫情的影响将远远超过2002年发源于中国的另一种冠状病毒疫情——“非典”(SARS)。中国现在的经济规模是当时的四倍多，与世界其他地区的联系也更加紧密。



德意志银行(Deutsche Bank)预测，受当前疫情的影响，中国2020年第一季度经济增速将比2019年同期低1.5个百分点，至4.6%。全球经济增速预计将下降0.5个百分点。经济咨询机构牛津经济研究院(Oxford Economics)预计中国经济增长将受到更大影响，并已将其对2020年全球经济增长预期从2.5%下调至2.3%，这将是自2009年以来最疲弱的年度经济增长。



根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据，中国是世界最大的电气和电子零部件出口国，其出口额是德国的5倍，占全球总出口额的30%。安联研究(Allianz Research)经济学家阿纳•博阿特(Ana Boata)表示：“新冠病毒疫情很可能使全球制造业在2020年上半年陷入衰退。电子产品和电脑面临的风险最大。”



该报道说，武汉已成为中国蓬勃发展的汽车部件及配件出口的枢纽；过去10年该行业出口增长了两倍，而发动机和电动机出口增长了三倍。这些工厂中有很多现在已关闭。中国以外地区也感受到了零部件的匮乏。意大利-美国汽车制造商菲亚特克莱斯勒(Fiat Chrysler)警告称，它难以从中国供应商那里获得关键部件，可能会在几周内被迫停产。汽车制造商现代(Hyundai)被迫在2月第一周关闭了其在韩国的工厂，而大众(Volkswagen)将其在中国的工厂的恢复生产时间推迟至2月17日。



该报道称，随着购物者呆在家里和服务业关闭，中国的需求将会减弱。由此产生的冲击波将传遍全球，因为中国占到全球商品进口的11%，远远高于20年前的2.7%。李维斯(Levi Strauss)、宜家(Ikea)、H&M、耐克(Nike)和星巴克(Starbucks)等大品牌零售商已经关闭了许多在华门店。上海和香港的华特迪士尼(Walt Disney)乐园也已关闭。荷兰国际集团(ING)首席经济学家罗伯特•卡内尔(Robert Carnell)表示：“中国的零售和相关服务受到了疫情的直接冲击。从商店到餐馆，缺乏客流正在影响销售，而入境旅游人数大幅下降也将造成损失。”



中国也是世界上最大的工业原材料进口国，如金属和矿石。由于工厂关闭，中国的铜交易商已经要求智利和尼日利亚等国的矿商取消或推迟发货。能源研究咨询公司Wood Mackenzie估计，到2月份第一周结束时，中国对天然气的需求下降20亿立方米。牛津经济研究院(Oxford Economics)将中国原油需求年增长预测下调每日20万桶，至每日90万桶。



据该报道认为，许多经济学家预计中国经济将在第二季度出现反弹——假设疫情最严重时期已经过去。然而，万神殿宏观经济(Pantheon Macroeconomics)亚洲首席经济学家弗雷亚•比米什(Freya Beamish)警告称，制造业重启可能会贡献大部分反弹，而“许多服务业不太可能重获和补上失去的业务”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅