新冠肺炎与中国两会 传中南海令两会代表隔离自安保避戴口罩

中国3月初两会虽传延期，据设址在美国博闻新闻引述消息报道，“最头疼的问题，还是年度’两会’能否如期召开。”而“关于武汉肺炎，包括习近平主席在内的中南海最高层从正月初一以来，就已经临时紧急召开了两次常务会。”“这两次常务会反复’研究’的’其他事项’，就包括原定三月召开的全国人大和政协’两会。”

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据博闻新闻报道，中国两会或将延期，但中南海已急令所有与会人员进入“自我隔离”状态，以确保“不戴口罩”和人民大会堂不会发生“交叉感染”。



该报道说，无论如何被命名，武汉肺炎或新型冠状病毒，对中国和世界已经产生了巨大的冲击波。该报道引述消息指，“对国家主席习近平而言，不仅要’亲自指挥’；”消息表示：“最头疼的问题，还是年度’两会’能否如期召开。”

“关于武汉肺炎，包括习近平主席在内的中南海最高层从正月初一以来，就已经临时紧急召开了两次常务会。”

据消息透露，“延迟召开两会的建议由中南海核心智囊和御用团队最早提出，在鼠年第一次常务会上就引发激烈争论，但第二次常务会，’气氛’有所’缓和’。”消息称，“鉴于武汉肺炎仍存众多变数，中国经济又确实’雪上加霜’；7常委就向来’板上钉钉’的三月两会’能不能’开和’该不该’开，进行了’相对理性’的评估。”

报道引述消息说，“尽管中国经济面临’复苏’的紧迫性，全国各地从本周起已陆续’复工’；”“但是中国’两会’，’复会’还是’延期’，完全取决于武汉肺炎疫情的’控制’情况；7常委正在密切关注全国各地不断变化的疫情数字。”

据该报道说，“不过，分别由人大委员长栗战书和政协主席汪洋领衔的人大和政协筹备组，已经要求各代表团重新认真审核与会代表、媒体和特勤及其他服务人员的资格，确保所有与会人员无一确诊、疑似或潜伏期人员。”

报道称，“无论两会延期与否，实际上，中南海已经急令所有与会人员进入’自我隔离’状态，以确保两会召开期间能够’不戴口罩’开会，人民大会堂和所有分会场及媒体中心和下榻酒店绝对不发生’交叉感染’。”

博闻新闻指：“今年中国两会召开的最终日期，仍待7常委最终’定夺’，官方也将在第一时间回应这一’国际关切’。”

该报道称，近万人戴上口罩，走进人民大会堂，端坐3小时听“政府工作报告”，将是怎样的“风景”？报道称“小处着眼”，如果中国总理李克强在台上咳嗽或者擦汗，甚至突然昏倒，怎么办？

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