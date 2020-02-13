新冠肺炎拐点呢 专家不同调

武汉肺炎确诊人数日前一度出现下滑趋势，中国专家纷纷预告疫情“拐点”即将到来，不过，在统计数据纳入临床诊断后，确诊人数再大幅飙高，显示中国疫情防控仍然严峻。自2019年12月疫情爆发以来，中国专家已经多次预言“拐点”（疫情趋缓的转折点）将要到来。

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据中央社今天报道说，疫情拐点来了没，中国专家众说纷纭。武汉肺炎确诊人数日前一度出现下滑趋势，中国专家纷纷预告疫情“拐点”即将到来，不过，在统计数据纳入临床诊断后，确诊人数再大幅飙高，显示中国疫情防控仍然严峻。

据中国官方12日公布数据显示，截至2月11日，湖北新增案例连10日降、且首次降在2000例以下，为1638例。虽然11日首次纳入临床诊断数据，但确诊数没有明显增加，传染病学专家钟南山甚至表示，肺炎疫情有望4月前结束。不过，今天公布的疫情数字又不容乐观。仅湖北卫健委公布的数据，2月12日全省2019冠状病毒肺炎确诊病例大增至1万4840例（含临床诊断病例1万3332例），其中，武汉市新增1万3436例。另外，全省新增死亡病例242例（含临床诊断病例135例），其中武汉占216例。

临床诊断包含出现武汉肺炎症状，但核酸检测为阴性或结果不明确的病患。美国加州大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长张作风曾表示，只有将湖北所有的潜在病人都诊断出来，才可能看到确诊病例的高峰以及之后的疫情拐点。

中央社说，自2019年12月疫情爆发以来，中国专家已经多次预言“拐点”（疫情趋缓的转折点）将要到来。

1月28日中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福曾表示，如果按照当前措施，应该能在近期看到一个拐点，情况好转可能在元宵节（2月8日）或更早时间出现。1月29日，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光也向外界传递2月8日可能出现拐点的可能；同日，中国工程院院士张伯礼在接受央视专访时表示，“根据武汉近期疫情变化的数据，我们期盼的拐点可能将要出现”。钟南山也说，只要措施做到位，2月8日之前，很可能会出现疫情拐点，不会再大规模增加了；1月30日的上海疫情通报会上，中国工程院院士闻玉梅则断言，“最多还有20天到一个月，我们会看到一个拐点”。12日，曾光再度于微博预言可能有另一个“拐点”到来。他表示，湖北以外的省、直辖市、自治区的每日确诊病例数已经连续下降6天，下降的拐点在2月5日左右。

据曾光认为，而在下降拐点之后，“还难以避免又出现一个疫情上升的拐点”。他认为，切不可以低估多达1.6亿人口流动返程潮对疫情的负面影响，首当其冲的是对珠三角、长三角、京津冀地区的冲击作用。

中央社说，世界卫生组织（WHO）2月11日将武汉肺炎定名为COVID-19（2019年冠状病毒疾病）。

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