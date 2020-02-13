新冠肺炎武汉传尸体搬不完? 传殡仪馆高薪急征搬尸人

新冠肺炎（COVID-19）疫情持续在全球延烧，截至13日湖北省累积确诊病例已飙破4.8万起，死亡人数更达1,310例。日前在中国网络疯传一则消息，有间位在武汉的殡仪馆因人手不足，急征晚班搬运工，并祭出高薪条件，4小时就有4000人民币，在网络上引发一阵议论。

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据中国时报今天报道说，尸体搬不完，武汉殡仪馆急征搬运工，开“4小时4000人民币”高薪。消息说，日前在大陆疯传一则消息，有间位在武汉的殡仪馆因人手不足，急征晚班搬运工，并祭出高薪条件，4小时就有4000人民币（约新台币17200元），在网络上引发一阵议论。

该报道说，自疫情爆发以来，中国大陆地区的实际死亡人数一直遭受外界质疑，先前有从事殡葬业的网友声称，自己原为文书人员，不过从疫情爆发以后，他就必须到第一线帮忙搬运尸体，殡仪馆的所有员工从初二开始，就没有任何一个人休假，传出大陆各地的殡葬业者，也都紧急前往武汉支援。

该报道称，有中国大陆网友13日PO出一张截图，指出位在武汉的武昌殡仪馆，急征晚班抬尸体人员，希望能招到20名人手，不限男女，年龄需求为16至50岁之间，工作条件是“不怕鬼、大胆、有力气，并开出了优渥条件，4小时就能赚进4000人民币（约新台币17200元）的高薪，还强调是“现结”。

报道指出，该消息被转发到PTT后，让台湾的乡民都相当震惊，纷纷留言表示，“尸体多到烧不完也搬不完，死亡人数根本造假”、“不怕鬼？到底有多少尸体”、“搬一搬换自己被搬…”、“这还没拿到钱自己就挂了吧”、“难怪要百万尸袋”、“搞不好袋子里的还活着”。

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