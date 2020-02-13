新冠肺炎疫情的“武汉化”处理方式

针对湖北的新型冠状病毒肺炎疫情，法国亚洲问题专家认为，想法是在一个空间里和一个时段中控制住危机，目标之一旨在安抚民众和国际舆论。

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面对新型冠状病毒疫情的发展，上海市市长应勇空降湖北省委书记。

新任中共湖北省委书记应勇（存档图片） Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine. (Image d'archive) © Reuters 路透社

本台法广RFI常驻中国法语记者从北京传回报导介绍说：“作为中国国家主席的一名亲信，应勇的职业生涯一部分是在体制的安全机器中，从东部沿海浙江省的一名警察起步，至台州公安局，到省反恐办公室，还有省纪委等相当职务，而当时，浙江省领导人是习近平。作为上海市长，应勇在国外也是中国知名的要员之一。这名党内重量级人物现在接手掌管一个因瘟疫而遭隔离的省份，那里还充满了怨气，因为地方当局尝试着压制民众对一位被称之为疫情“吹哨人”的年轻医生之死的不满。法国战略研究基金的一名亚洲问题专家认为，新任湖北省封疆大吏支持以“武汉化”方式处理危机的策略。想法是在一个空间和一段时间里控制住危机，首先把这一卫生危机看作是一个武汉（市）的危机，甚至可以扩大到湖北（省），但是一种短期的危机。目标是双重的：第一是要安抚民众和国际舆论，第二指出武汉地方政府的失误。中央政府的作用就是来纠错。除了省委书记以外，还有多名官员因疫情期间所暴露的问题而被免职。 ”

Nicolas 20200213 Desk 2 soir Enr Chine Coronavirus Trad C20 RFI français Stéphane sur la "Wuhanisation" de la crise

以上是本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德2020年2月13日周四下午发自中国的最新报导和采访的部分内容。

送别李文亮医生 2020年2月7日摄于武汉中心医院 Des bouquets de fleurs en hommage à Li Wenliang devant l'Hôpital central de Wuhan, le 7 février 2020. © STR / AFP 法新社

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