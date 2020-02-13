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中国/武汉肺炎/新冠病毒

新冠肺炎疫情的“武汉化”处理方式

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中国湖北省武汉市蔡甸区的医务工作者在救护新冠病毒患者 摄于2020年2月6日 Medical workers move a patient at an isolated ward of a hospital in Caidian district following an outbreak of the novel coronavirus in Wuhan, Hubei province, China February 6, 2020.
中国湖北省武汉市蔡甸区的医务工作者在救护新冠病毒患者 摄于2020年2月6日 Medical workers move a patient at an isolated ward of a hospital in Caidian district following an outbreak of the novel coronavirus in Wuhan, Hubei province, China February 6, 2020. © REUTERS 路透社
作者： 尼古拉 | 尼古拉

针对湖北的新型冠状病毒肺炎疫情，法国亚洲问题专家认为，想法是在一个空间里和一个时段中控制住危机，目标之一旨在安抚民众和国际舆论。

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面对新型冠状病毒疫情的发展，上海市市长应勇空降湖北省委书记。

新任中共湖北省委书记应勇（存档图片） Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine. (Image d'archive)
新任中共湖北省委书记应勇（存档图片） Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine. (Image d'archive) © Reuters 路透社

本台法广RFI常驻中国法语记者从北京传回报导介绍说：“作为中国国家主席的一名亲信，应勇的职业生涯一部分是在体制的安全机器中，从东部沿海浙江省的一名警察起步，至台州公安局，到省反恐办公室，还有省纪委等相当职务，而当时，浙江省领导人是习近平。作为上海市长，应勇在国外也是中国知名的要员之一。这名党内重量级人物现在接手掌管一个因瘟疫而遭隔离的省份，那里还充满了怨气，因为地方当局尝试着压制民众对一位被称之为疫情“吹哨人”的年轻医生之死的不满。法国战略研究基金的一名亚洲问题专家认为，新任湖北省封疆大吏支持以“武汉化”方式处理危机的策略。想法是在一个空间和一段时间里控制住危机，首先把这一卫生危机看作是一个武汉（市）的危机，甚至可以扩大到湖北（省），但是一种短期的危机。目标是双重的：第一是要安抚民众和国际舆论，第二指出武汉地方政府的失误。中央政府的作用就是来纠错。除了省委书记以外，还有多名官员因疫情期间所暴露的问题而被免职。 ”

Nicolas 20200213 Desk 2 soir Enr Chine Coronavirus Trad C20 RFI français Stéphane sur la "Wuhanisation" de la crise

以上是本台法广RFI常驻北京法语记者拉加德2020年2月13日周四下午发自中国的最新报导和采访的部分内容。

送别李文亮医生 2020年2月7日摄于武汉中心医院 Des bouquets de fleurs en hommage à Li Wenliang devant l'Hôpital central de Wuhan, le 7 février 2020.
送别李文亮医生 2020年2月7日摄于武汉中心医院 Des bouquets de fleurs en hommage à Li Wenliang devant l'Hôpital central de Wuhan, le 7 février 2020. © STR / AFP 法新社

 

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