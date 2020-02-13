新冠肺炎维稳 父母遭压力威胁胡佳噤声

12日稍晚，中国知名异议人士胡佳发文指控北京国保今年第5度骚扰他的父母，“妈妈在电话那头撕心裂肺地哭，爸爸安慰她的同时也半恫吓半恳求地要我承诺停止发声”。胡佳昨天怒控北京国保人员威胁恐吓他的父母，借此施压他承诺停止发声。胡佳为此向中共当局呛声：“要抓直接来找我！”

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据中央社今天报道说，关注中国疫情 胡佳指父母遭当局恐吓要求他噤声。长期在北京遭到中共软禁的胡佳，近日持续透过推特（Twitter）关注中国武汉肺炎疫情并发表评论。12日稍晚，胡佳发文指控北京国保今年第5度骚扰他的父母，“妈妈在电话那头撕心裂肺地哭，爸爸安慰她的同时也半恫吓半恳求地要我承诺停止发声”。

中央社消息说，针对武汉肺炎“吹哨人”李文亮医师染病身亡引发民愤，胡佳12日转推一篇文章表示，很多中国人现在理解过去8个月有些要求自由民主的香港市民为什么喊“黑警死全家”。胡佳说，当初训诫李文亮的就是这类“网络安全员警（网安）”，可能还有“国内安全保卫员警（国保）”。这些中共侵犯公民言论自由的爪牙，已经因新冠病毒肺炎危机对亿万人造成伤害，而现在还在满负荷运行。据胡佳愤怒表示：“祸不及家人，你们共产党别反复干这种下三滥的事情！我爸妈都是1957年右派，半辈子受苦受难，八十多岁还被你们威胁恐吓。要抓直接来找我！”

报道称，胡佳怒批：“北京国保，你们先恐吓我父母，逼迫他们就范。然后你们的技术侦察部门完整录音和监听我们之间的电话。冷血地作毁伤评估。你们捅别人家几刀，然后看着他们一家人痛苦地哭喊、挣扎，看着他们如何流泪、如何内心血流如注，看着八旬老人痛不欲生。你们很享受这个过程吗！？这他X就是你们的专政手段？！”

胡佳并表示，他的父母在北京清华大学和南开大学分别就读大一、大二时赶上“五七年反右”，因此颠沛流离22年。2001年起，他从事人权工作，频繁被软禁、被强制失踪、被酷刑、被逮捕入狱。“妈为我担惊受怕得来乳腺癌，切除了左侧乳房，现在步履蹒跚。这次她哭喊著让我保证不再说疫情和人权。我以沉默表达不能。她知道我再进监狱就是生离死别，所以哭”。

中央社说，维权网报道，湖北武汉冠状病毒肺炎疫情已经蔓延至整个中国大陆，一个多月疫情肆虐仍未得到有效控制。而即便在如此疫情肆虐、如此民意舆论大势中，中共当局维稳力度不减，四处抓人、传唤封号，威胁各个意见领袖，要求他们封嘴。该报道除了提及胡佳因关注疫情，其父母遭当局威胁，并指南京著名民主人士郭泉、湖北独立评论家朱欣欣近日因此相继遭到警方拘留；12日又传唤恐吓广东深圳的人权律师庞琨。

维权网批评中共当局“防疫无能，维稳有术”。愈来愈蔓延的疫情下，中共当局不但不反省自己的失职与无能，反而变本加厉的封口堵嘴。

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