新冠肺炎问责升级 湖北武汉书记双下台 习近平急调应勇救灾

世卫组织警告，目前确诊的不曾去过中国的人感染新冠病毒可能只是“冰山一角”。

中国肺炎疫情中心湖北省和武汉市周四“换帅”，新华社报导称，中共中央决定上海市市长应勇任湖北省委委员、常委、书记，蒋超良不再担任湖北省委书记、常委、委员职务；同时调整武汉市委主要负责同志，王忠林任湖北省委委员、常委和武汉市委书记，马国强不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。消息说此前问责低调止步于卫生疫情系统。

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据路透社今天报道说，湖北和武汉书记双双被免，上海应勇和济南王忠林赴鄂救火。路透社引据新华网公开资料显示，应勇出生于1957年11月，浙江仙居人，1976年12月参加工作，法学硕士，二级大法官。曾任浙江省公安厅副厅长、党委副书记、省禁毒办主任、省反恐办主任，省纪委副书记、省监察厅厅长，省高级人民法院党组书记、代院长、院长；2016年9月起历任上海市委副书记，市政府市长、党组书记。

据湖北日报官网显示，蒋超良出生于1957年8月，湖南汨罗人，2016年10月起担任湖北省委书记，曾任交通银行董事长、国家开发银行行长、中国农业银行董事长、吉林省委副书记和省长等。

人民网资料显示，王忠林生于1962年8月，山东费县人，曾任山东聊城市长、山东省发改委主任，并于2018年5月起担任山东省委常委、济南市委书记。

人民网资料并显示，马国强生于1963年11月，回族，河北定州人，1984年毕业于北京钢铁学院，曾任中国宝武钢铁集团有限公司董事长，2018年3月起任湖北省委副书记，2018年7月起兼任武汉市委书记。

路透社说，湖北省领导层人员近期密集调整。突然爆发的新冠肺炎疫情暴露出中国一些地方在预防预警、应急处置等方面的缺陷和不足，同时也是试金石和磨刀石，是对中国官员履职能力的一次考验。新华社日前的时评文章指出，“打仗就是打将”，对干部队伍中表现突出的大胆使用，对作风漂浮、敷衍塞责的要严肃问责。

从“一问三不知”的黄冈市卫健委主任被火速免职，到武汉市三部门领导被问责、湖北红十字会党组书记等三人被处分，再到湖北省卫健委书记和主任被双双免职、武汉市副市长等三人被约谈……仅在湖北省内，已经上演了一出“官场现形记”，释放的信号也是强烈的、明确的。

报道称，湖北省2月12日单日新增病例激升至逾1.48万例，震惊全球金融市场；虽然主因将临床诊断病例数纳入确诊病例数，但湖北的疫情防控仍不乐观。

据中央指导组副组长陈一新表示，要清醒认识武汉疫情的特殊性和不确定性，武汉依然处于暴发流行期，新发病例仍处于高位；感染者底数还没有完全摸清，据有关方面推算，武汉潜在被感染的基数可能还比较大。

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