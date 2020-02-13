新冠肺炎 湖北新增病例加临床数激增至逾1.48万例

由于将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布，导致湖北省2月12日单日新增新冠肺炎病例猛增至14,840例；若扣除当日新增临床诊断病例13,332例，相当于按照之前的标准，昨日湖北全省新增病例1,508例，低于2月11日的新增1,638例。

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据路透社今天报道说，2月12日湖北新增病例激增至逾1.48万例，因临床诊断病例数纳入确诊。由于将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布，导致湖北省2月12日单日新增新冠肺炎病例猛增至14,840例；若扣除当日新增临床诊断病例13,332例，相当于按照之前的标准，昨日湖北全省新增病例1,508例，低于2月11日的新增1,638例。

上周中国公布的第五版新冠肺炎诊疗方案放宽了湖北省内的“疑似病例”诊断标准，还单独在湖北省内增加“临床诊断”分类，即“疑似病例具有肺炎影像学特征者”。

报道称，据中央电视台(CCTV)援引中央指导组专家、北京朝阳医院副院长童朝晖介绍称，在日常的工作中也有临床诊断。平时诊断肺炎时，实际上病原学百分之二、三十要靠临床百分之七、八十来诊断，所以这次在湖北地区增加了临床诊断病例。

“前段时间我们主要靠核酸来进行确诊病例，但实际上有一大部分疑似病例按照临床表现都有：1、有流行病学史；2、发热、呼吸道咳嗽、憋气的症状。然后进行查体检查临床特征，做CT影像后进行一个综合诊断。”他指出。

当被问及“核酸检测和CT影像有什么区别？哪个诊断比较重要？”时，童朝晖表示，这些对临床医生来讲都不可缺少，要做一个综合判断，综合分析。要考虑核酸的相关化验，也要分析CT影像，不能强调某一个的重要性。

该报道说，近日病毒核酸检测中的“假阴性”频发令人关注，有的疑似新冠肺炎患者前几次检测呈阴性，但在多次检测后最终呈阳性。在核酸检测中，检测试剂盒性能如何、采样是否规范有效、实验操作是否标准，每个环节都影响着最终的检测结果。

为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，即日起湖北省将临床诊断病例数纳入确诊病例数进行公布。湖北省卫健委最新数据显示，2月12日该省新增新冠肺炎病例14,840例(含临床诊断病例13,332例)，新增病亡242例（含临床诊断病例135例）。

路透社说，截至2月12日24时，累计报告新冠肺炎病例48,206例（含临床诊断病例13,332例），全省累计治愈出院3,441例，全省累计病亡1,310例。该省目前仍在院治疗33,693例，其中：重症5,647例、危重症1,437例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例9,028人，当日排除3,317人，集中隔离6,126人。累计追踪密切接触者158,377人，尚在接受医学观察77,308人。

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