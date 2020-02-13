新冠肺炎 第四代病毒感染强震出现

中国重庆市过去1日新增9宗新型冠状病毒确诊个案，累计病例增至518宗。当地卫健委专家通报，日前已首次出现2宗“第四代感染病例”，此外第三代感染个案占的比例明显增高，显示传染链条延长，进一步加大防控难度。第四代感染代表，病毒由第一个感染者后，出现3次人际间的病毒传播。

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据东森新闻今天报道说，第四代感染出现了！重庆官宣“已现2例，三代感染病例占比也增高。重庆市卫健委官网13日通报，2020年2月12日12—24时，重庆市报告新冠肺炎新增确诊病例9例，新增重型病例1例，重型病例转普通型病例1例，重型病例转危重型病例2例，危重型病例转重型病例2例，新增出院病例15例。

截至2月12日24时，重庆市累计报告新冠肺炎确诊病例518例，现有重型病例29例，危重型病例24例，死亡病例3例，出院病例102例，累计追踪到密切接触者18925人，已解除医学观察11755人，尚有7170人正在接受医学观察。

该报道引述专家认为，随着全市各地疑似病例排查力度不断加大，密切接触者人群范围也随之扩大，间接对易感人群形成保护，疑似转确诊比例、密切接触者转确诊比例呈下降趋势，这对未来一周疫情防控将起到积极作用；但是，新增病例中，三代感染病例占比明显增高，溯源还发现2月10日首次出现2例四代感染病例，传染链条延长，防控难度进一步加大。

值得一提的是，早在1月24日，世界卫生组织（WHO）公布的一份关于新冠肺炎的详细资料显示，武汉有第四代感染案例出现，武汉之外有第二代感染案例出现，但后来世卫并未公布详情。

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