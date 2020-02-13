新冠肺炎 韩国官方下令抗疫不准排斥中国留学生

韩国社会副总理兼教育部长官俞银惠13日要求各个大学做好新冠病毒（COVID-19）疫情防控工作时强调，在韩就读中国留学生也是我们学生，也是政府和大学的保护对象，应避免发生排斥中国学生的情况。

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据韩联社今天报道说，韩副总理要求避免疫情之下排斥中国留学生。

该报道说，俞银惠当天上午在中央政府世宗办公楼与17个市道政府首长召开视频会议，讨论如何援助并管理来自中国的入境留学生。教育部在会上决定与地方政府一起解决月内陆续入境的最多7万多名中国留学生的安置问题。首先各高校宿舍将尽可能容纳留学生，无法进入宿舍的，在社区安排住宿。

俞银惠表示，部分地区缺乏宿舍，需要另外安置，政府正在了解各大学的安置需求，并要求地方政府积极配合将当地住宿设施改用作留学生保护设施。教育部还要求各地政府与当地高校、医疗机构、卫生部门等建立直通电话联络机制。地方政府将支持校内外的防疫工作，当地医疗院、卫生站将为留学生提供诊疗和咨询服务。

据俞银惠指出，对先前入境的中国留学生进行了为期两周的管理，并没有出现任何问题。今后从中国入境的各国籍师生都不得在14天内到校，并要避免外出。俞银惠将于当天下午访问成均馆大学和庆熙大学，听取该校有关疫情防控的汇报，检查学生宿舍的消毒防疫情况。

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