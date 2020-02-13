欧盟特别会议强化合作 严防新冠病毒向欧洲传播

欧盟27国的卫生部长周四在布鲁塞尔召开应对新冠病毒疫情紧急会议。法新社消息，27国部长一致强调面对新冠病毒疫情有必要加强合作，防止病毒进一步向欧洲传播。欧盟并将提出更多计划，避免疫情爆发期间出现药品或防护设备短缺。欧盟并对中国表达支持，愿与世卫合作协助对抗疫情。

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法新社说，到目前，已有超过六万人确诊感染新型冠状病毒，至少1300人死亡。在欧盟内部，7个欧盟国家的35人确诊感染新冠病毒，但无一例死亡。 面对来自中国的新冠病毒疫情，欧盟国家纷纷“各出奇招”应对，一些国家在机场等关口检查游人，向游客进行有关宣传，另一些国家，如意大利和捷克则是暂停飞往中国的航班。



周四举行的欧盟各国卫生部长紧急会议一致决定，鉴于欧盟各国间实现人员自由流动，有必要加强合作协调，更有效地落实各国已经实施的应对措施。欧盟负责卫生事务的专员克利亚克德斯（Stella Kyriakides)表示，欧盟所有成员国都制定了行动计划，并针对新冠疫情做好了充分的准备。她表示，欧盟会员国同意应对疫情需加强合作、互享讯息及投入疫苗开发。她并说，成员国拥有强大卫生系统，具有准备应对病毒能力，但另一方面也保持警惕，如果疫情进一步扩散，欧盟将采取应对措施。



克利亚克德斯在紧急会议后的记者会上表示，目前欧盟没有出现药品及防护设备短缺的情况，不过一些国家担心，如果疫情持续会发生药品等短期状况。在周四的会议上，有成员国部长提出，当前有许多药品在中国生产，需防范疫情影响药品供应，呼吁欧盟启动联合采购计划，防患未然购买医疗设备。欧盟将提出更多计划，避免疫情爆发期间出现药品或防护设备短缺。



另外，在记者会上有媒体询问如果疫情扩散，欧盟是否会考虑限制申根免签政策，克利亚克德斯表示，目前情况并未恶化至此。 欧盟并对受影响的国家，特别是对中国表达支持，并宣布愿意与世界卫生组织及其它第三方合作协助对抗疫情。

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