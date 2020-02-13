武汉传明晚自救运动 称新版反送中

据自由时报今天报道，武汉肺炎肆虐，中国网友近日就疯传，武汉人发起自救抗议活动，台湾资深主播张雅琴就表示，这项行动如同“反送中的武汉版，这是一个反共的味道”，她认为如果这项活动成功的话，代表习近平这次真的彻底完了。

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据自由时报的报道说，武汉人不忍了！张雅琴惊爆“习近平这次可能完蛋”



该报道称，武汉肺炎肆虐，中国网友近日就疯传，武汉人发起自救抗议活动，资深主播张雅琴就表示，这项行动如同“反送中的武汉版，这是一个反共的味道”。

报道指张雅琴认为，如果这项活动成功的话，代表习近平这次真的彻底完了。

该报道说，台湾资深主播张雅琴透露武汉人明日要发起自救活动。

据张雅琴在其脸书表示，武汉人自救活动是定于明（14）日晚上8点到8点半，响应活动的人各自在家中把灯关掉，做一个熄灯的抗议活动，不过她也坦言，有朋友问她“武汉人真的敢吗”，“我说那就关啊，怕什么！但他们说你要知道共产党很可怕，他看一个大楼你们这栋都把灯给关了，我就把你停电、或是不让你医疗资源进来，就让你们病在家里面”，因此张雅琴认为，如果这个活动真的成功，代表民怨沸腾，“我觉得中国真的是习大大就要GG了”。

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