武汉疫情 陈秋实传遭软禁 崔天凯指从未听说过此人

以公民记者自居的律师陈秋实在中国肺炎疫情爆发后，深入武汉社区进行采访报导，但6日晚间传出陈秋实准备前往某间方舱医院后，他就这么消失音讯，没有人知道他去哪了。据上报今天报道说，到了12日晚上，陈秋实的好友、有“北京格斗狂人”之称的徐晓冬在YouTube直播中说，有可靠的内部人士向他透露陈秋实目前安好，被有关部门单独“软禁”，“不能再多说了，再多说就麻烦了。”美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面对国家》（Face the Nation），9日向中国驻美大使崔天凯问及陈秋实的下落，崔天凯则回应：“对不起，我从来没听说过这个人。”

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据上报今天报道说，公民记者陈秋实消失6天传遭单独软禁。

“陈秋实，去哪了？”以公民记者自居的律师陈秋实在中国肺炎疫情爆发后，深入武汉社区进行采访报导，但6日晚间传出陈秋实准备前往某间方舱医院后，他就这么消失音讯，没有人知道他去哪了。到了12日晚上，陈秋实的好友、有“北京格斗狂人”之称的徐晓冬在YouTube直播中说，有可靠的内部人士向他透露陈秋实目前安好，被有关部门单独“软禁”，“不能再多说了，再多说就麻烦了。”

据该报道说，陈秋实最早出现于香港2019反送中风波，他将自己在香港的所见所闻分享在微博上，但最后他的微博和抖音帐号被以“传播恶性谣言等违法违规内容”为由封锁。不过他并未因此挫败，改成创立YouTube和推特（Twitter）帐号，继续发布近况与评论影片。中国新型冠状病毒引发的肺炎（又称武汉肺炎）爆发后，武汉进行封城措施。陈秋实选择进入武汉市中心，走访医院和社区，希望可以将武汉的声音传递出去。

该报道称，陈秋实是在1月24日中国农历除夕夜时，搭最后一班高铁来到这座被疫情肆虐的城市的。那是武汉封城的第2天，在空空荡荡的汉口火车站，他举著自拍杆，对着手机镜头拍下了来到武汉后的第一支影片。“我的责任是一个公民记者，作为记者出现了灾难，你不敢第一时间冲到前线来，算什么记者呢？”陈秋实在影片中担保他绝对不会造谣和制造恐慌，也强调在买到专业的防护衣之前，绝对不会接触肺炎重症病患，以免造成当地医疗人员困扰。

上报指毫不意外地，陈秋实这样的作为肯定引起中国政府注意。6日，就在“吹哨者”医师李文亮在病房与病毒搏斗时，陈秋实竟人间蒸发了。当天，他去拍摄收治肺炎轻症患者的方舱医院，后来就再也不见人影。他的好友徐晓东在7日的直播中说，陈秋实在方舱医院附近被抓走。他的户籍所在地青岛的“国内安全保卫”（简称：国保）通知陈秋实的父母说，他被武汉警方“强制隔离”。

曾和陈秋实一同直播的武汉市民阿明（化名）告诉《美国之音》（VOA），“他失踪当天，我告诉他我微信被监控了，用推特沟通。然后他说好，后来就没消息了。”阿明4日在陈秋实YouTube频道中讲述了他与感染肺炎的父亲生离死别的经历。那次直播有破百万的观看次数。阿明告诉《美国之音》，他之后被当地警方传唤，但因为他还在隔离，才暂时作罢。

该报道说，在陈秋实音讯全无过了6天后，“北京格斗狂人”徐晓冬在YouTube直播中说，内部人士向他透露陈秋实目前身体健康，没有发烧现象，但被相关部门单独“软禁”，安放在他们的监控范围内，无法对外联络，但食衣住等供给尚可接受。

徐晓冬也提到，他无法提供更多资讯，“再多说就麻烦了。”

该报道称，另一方面，阿明也向《美国之音》证实：“他（陈秋实）确定是被监视居住，不是医院隔离，是单独。”阿明指消息来源来自武汉公安系统内部：“我认识公安系统有很多高层，我问了，他人身安全没问题，吃住都没问题，就是不能说话，怕他到处乱跑。”

报道称，至于陈秋实什么时候出来，阿明推估政府会在15天内放人，之后强制陈秋实离开武汉。原因是陈秋实做事谨慎，“言语没有漏洞”，但当局应该会要求他写切结书，“留个证据。”

15天是中国《治安管理处罚法》规定的行政拘留的最长期限。

报道称，不过另一位维权人士张毅却没那么乐观，他自从31年前参与“89学运”后就长期和国保打交道。

“陈秋实和方斌一样，都被国保抓了，肯定是国保亲自部署、亲自安排的，”他说，“下一步就是像刘晓波一样，直接扔到火葬场，说是病毒死的，再容易不过了。”

武汉市民方斌曾在当地医院拍摄到多具病人遗体，将影片上传到社群平台后，被警方抓捕数小时。然而他的住所在9日被一批消防员破门而入，便衣警察随后将他带走。方斌的Youtube频道最后一次更新也是在9日，他在影片中展示一张自己所写“全民反抗、还政于民”的书法。

“我怕你共产党吗？”



陈秋实踏入武汉境内后，全身只有简易防护装备的他走访当地多家医院、殡仪馆和社区，倾听市民的心声，并用镜头记录一幕幕真实情况。但过了约莫一周，因为奔波和物资吃紧而疲惫的他陈秋实，在1月30日的影片中看来有点消沉，也提到自己和家人承受的来自当局压力。“我是害怕，我前面是病毒，我后面是中国的法律和行政力量，但是我会振作起来，只要我活在这个城市，我会继续做我的报导，”他红了眼眶地说，“我连死都不怕，我怕你共产党吗？”

该报道称，美国联邦参议员鲁比欧（Marco Rubio）在推特上说：“依据报导，勇敢的中国影音记者陈秋实在报导冠状病毒后失踪。中国政府必须立即提供有关他下落的资讯。借由让记者闭嘴，北京表明了他们宁愿掩盖健康危机，也不愿透过事实寻找真相。”

美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面对国家》（Face the Nation），9日向中国驻美大使崔天凯问及陈秋实的下落，崔天凯则回应：“对不起，我从来没听说过这个人。”

该报道引述《美国之音》消息指，他们连日来多次致电武汉公安部门，但电话均无法接通。

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