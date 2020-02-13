法国批准接纳华为参与5G 但有限制与优先欧商

法国政府今天公告说，中国电信巨擘华为（Huawei）不会被排除在法国5G网路建设的设备供应商行列之外，但华为可能会受到限制，并且法国将优先选择欧洲营运商。英国等其它欧洲国家亦有决定接受华为参与5G建设，但也有核心技术限制。法国的决定显示巴黎没有照听美国的警告与劝阻。稍早中国官方警告法国不得歧视华为。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道说，法国允华为有限参与5G网路，但明言优先考虑欧洲营运商。

据法国政府今天表示，中国电信巨擘华为（Huawei）不会被排除在法国5G网路建设的设备供应商行列之外，但华为可能会受到限制，且法国将优先选择欧洲营运商。法国经济财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）向BFM电视台（BFM TV）表示：「对华为不会有差别待遇…不会，华为不会被排除在法国的5G网路外。」

据勒梅尔还说，「法国会采取预防措施，以保护主权利益」，特别是在核子和军事相关设施附近，且「优先采用欧洲营运商是合乎情理的」，例如芬兰的诺基亚（Nokia）或瑞典的爱立信（Ericsson）。

法新社说，5G网路是指第五代行动通讯技术（5th generation mobile networks, 5G），欧洲是否将华为排除在5G网路建设之外备受各界关注。

美国政府担忧华为与中国关系密切，华为设备可能被中国当局用来窃取机密，美国总统特朗普政府不仅下令美企停止与华为做生意，更敦促盟邦跟进。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅