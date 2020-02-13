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中国/武汉肺炎

中国按医学改新冠肺炎统计方式

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Du personnel médical fait entrer un malade du Covid-19 à l'hôpital de Jinyintan à Wuhan le 18 janvier 2020 (image d'illustration).
Du personnel médical fait entrer un malade du Covid-19 à l'hôpital de Jinyintan à Wuhan le 18 janvier 2020 (image d'illustration). © STR / AFP 法新社
作者： 尼古拉 | 尼古拉

中国新型冠状病毒肺炎疫情在持续，改变确诊统计方式符合医学需要，湖北官场大调整开始。

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据本台法广RFI常驻中国法语记者今天2020年2月13日周四发自北京的报导，新型冠状病毒确证患者人数在湖北急速攀升，周四公布的最新数据显示，在过去一天里猛增了上万人。一些地方负责人现已被解职。

在24小时里，确诊人数增加十倍，死亡人数翻了一翻。这些信息从周四一早开始，就在中国的手机里广泛流传着，给原本就对官方统计持怀疑态度的公众舆论增添了一丝恐慌。而实际上，这一增加首先是由于统计方式的改变，从周四起，不仅只是在检测后呈阳性的病人为确诊患者，还包括了那些被医务部门诊断为病毒性肺炎的患者。

统计方式变化 符合医学需要

哪为何会有这样的变化？原因是有太多的病人之前似乎没有被纳入统计。几周以来，一些在武汉的家庭表示，他们的家人因发热 ̖ 咳嗽，甚至死在家中，由于没有被忙作一团的医院诊断为疑似病例。还有许多医护人员做见证表示，没有足够用于检测病毒的试剂，许多患者没有获得相应的治疗。这种改变统计方式的做法极其重要，因为，这是外国专家们所要求的，这对在一线的医务人员极其重要，只有这样才能确诊病人，统计患者人数。

湖北官场震动 省委书记换人

应勇 新任中共湖北省委书记 (存档图片) Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine (Image d'archive)
应勇 新任中共湖北省委书记 (存档图片) Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine (Image d'archive) © Reuters 路透社

患者人数增长的同时，惩罚也接踵而至，湖北省委书记已被免职。继任者应勇来自上海，是中国国家主席的一名亲信，他也是一名前法官，在公共安全领域有着丰富经验。

 

自从李文亮医生因新型冠状病毒肺炎离世后，湖北民众的怒火至今难消。此外，中国官媒媒体现在证实，武汉市委书记也已换人，由来自济南的王忠林接手。湖北还有至少五位地方官员被解职。此外，中国国务院港澳办也有重大人事调整。

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