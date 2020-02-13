中国按医学改新冠肺炎统计方式

中国新型冠状病毒肺炎疫情在持续，改变确诊统计方式符合医学需要，湖北官场大调整开始。

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据本台法广RFI常驻中国法语记者今天2020年2月13日周四发自北京的报导，新型冠状病毒确证患者人数在湖北急速攀升，周四公布的最新数据显示，在过去一天里猛增了上万人。一些地方负责人现已被解职。

在24小时里，确诊人数增加十倍，死亡人数翻了一翻。这些信息从周四一早开始，就在中国的手机里广泛流传着，给原本就对官方统计持怀疑态度的公众舆论增添了一丝恐慌。而实际上，这一增加首先是由于统计方式的改变，从周四起，不仅只是在检测后呈阳性的病人为确诊患者，还包括了那些被医务部门诊断为病毒性肺炎的患者。

统计方式变化 符合医学需要

哪为何会有这样的变化？原因是有太多的病人之前似乎没有被纳入统计。几周以来，一些在武汉的家庭表示，他们的家人因发热 ̖ 咳嗽，甚至死在家中，由于没有被忙作一团的医院诊断为疑似病例。还有许多医护人员做见证表示，没有足够用于检测病毒的试剂，许多患者没有获得相应的治疗。这种改变统计方式的做法极其重要，因为，这是外国专家们所要求的，这对在一线的医务人员极其重要，只有这样才能确诊病人，统计患者人数。

湖北官场震动 省委书记换人

应勇 新任中共湖北省委书记 (存档图片) Ying Yong est le nouveau chef du Parti communiste de la province de Hubei en Chine (Image d'archive) © Reuters 路透社

患者人数增长的同时，惩罚也接踵而至，湖北省委书记已被免职。继任者应勇来自上海，是中国国家主席的一名亲信，他也是一名前法官，在公共安全领域有着丰富经验。

自从李文亮医生因新型冠状病毒肺炎离世后，湖北民众的怒火至今难消。此外，中国官媒媒体现在证实，武汉市委书记也已换人，由来自济南的王忠林接手。湖北还有至少五位地方官员被解职。此外，中国国务院港澳办也有重大人事调整。

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