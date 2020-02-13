湖北一夜变天布局保习天命

湖北省委书记蒋超良、省长王晓东及武汉市委书记马国强全部丢官，分别由上海市委书记应勇、中央政法委秘书长陈一新及济南市委书记王忠林顶上。加上日前王贺胜出任湖北省省委，兼管衞健委，湖北省委换了四个常委。

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据苹果日报今天撰文指，为保习天命，湖北一夜变天。



一觉醒来，湖北官场已经变天。该报道称，湖北官场大地震，显示疫情未能受控，湖北省尤其武汉市到底有多少人感染，有多少死亡，没有人能说得清。就在今早，湖北呈报新增确诊病例一万多人，死亡二百四十多人，官方解释数字急增是改变统计方法所致，其实是此地无银三百两，说明欺瞒之风与病毒一样仍在蔓延。

湖北官员在防疫方面的颟顸无能，无心无肺，早就有目共睹，丢掉乌纱帽是罪有应得。然而，湖北官场地震的最主要原因，是疫情蔓延危及习近平的形象及权威。武汉市及湖北省官员一再表明，去年12月已将疫情上报卫健委，而根据有关法律，地方政府没有公布流行病的权力，暗示隐瞒疫情的不是湖北。

苹果日报说，最令中央头痛的是，“吹哨人”李文亮医生去世，留下遗言“一个正常的社会不能只有一种声音”，戳中没有言论及新闻自由才是问题的症结所在，矛头指向不言而喻。西方观察家指出，湖北疫情失控，证明习近平的“天命”完结。

一方面，全国民意汹汹，要求问责的怒火烧向最高层；另一方面，中国再次输出疫情而遭全世界反感及“隔离”，严重影响中国的大国形象。染疫及死亡惨重，可以归咎天灾，但损害皇上形象及宝座，绝对无法容忍。“天子一怒，流血千里”，湖北的官场地震之余，港澳办也在同日换人。无他，香港修例风波延续大半年，至今未了，同样重重挫伤习近平的名声。

据该报道称，官场地震，亦是安排子弟兵上位的良机。应勇仕途从浙江起步，是习近平的旧部，这一点广为人知。陈一新同样发迹于浙江，习近平龙潜出任浙江省委书记时，陈受到赏识，调任省委副秘书长，属于大秘的角色。2012年习近平登上大宝，陈一新也连年晋升，2015年出任中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任，小组组长正是习近平。2017年，陈调任湖北省委副书记兼武汉市委书记，椅子尚未捂热，2018年又出任政法委秘书长，执掌最要害的刀把子。

1月20日习近平就武汉疫情首次出声，23日武汉封城，国务院主管科教文衞的副总理孙春兰率领中央指导组赴当地接管防疫协调指挥工作，其实只是名义上的主将，而出任指导组副组长的陈一新才是真正的指挥核心。中央政法委官方微信帐号“长安剑”于2月10日披露，陈一新于8日抵达武汉，亲自坐镇防疫指挥部。

该报道认为，陈一新以做事果决、积极著称，据说是一名猛将。他到了湖北后，说了一句话就令地方官员直冒冷汗：“总书记授我尚方宝剑，要动真格不手软”。陈一新说到做到，临危受命才几天时间，湖北官场就一夜变天。有人说，习近平不应该在北京做防疫骚，应该去湖北现场指挥。其实，湖北疫情严重，御驾亲征的风险不可控，而由陈一新这名带刀侍衞、钦差出马，皇上也就放心了。

为什么是陈一新脱颖而出，成为处理今次疫情的钦差大臣？除了他知任湖北，较为熟悉情况，更重要的是他懂得为官之道，将忠诚放在第一位。

12月上午，也就是陈一新坐镇武汉的第五天，他就发出“打好武汉保衞战要发起总攻”的命令。他要求每天开一次“碰头会”，每次会议集中研究解决一两个重点问题，力求开短会、解决问题的会。最最重要的是，每次会议要把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神、党中央关于防控疫情的部署要求作为第一议题，并通报落实工作进展情况。陈一新强调，习书记2月10日在北京调研重要讲话，为打好武汉保衞战、湖北保衞战指明了方向，必须学深悟透做实。然后他用六个“深刻领会”，重述了习近平的讲话内容，并学着习的语气，喊出“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜”的口号。

据该报道说，熟悉内地官场的分析人士看过陈一新的讲话后喟然道：溜须拍马功夫一流，抵他升官。

“忠诚不绝对，绝对不忠诚”，陈一新时刻不忘习书记的教导，时刻请动圣旨，为上分忧，正是其升官的秘诀。而从67岁的夏宝龙重新出山做港澳办主任，65岁的骆惠宁出任中联办主任，足见习近平的用人新风格，年龄不是问题，学历不是问题，能力也不打紧，自己人、忠诚才是最关键。

据苹果日报文章认为，可以料见，陈一新履新后，除了指挥防控新冠状病毒，更要防控烧向中央的民怨同危及政权的政治病毒。因为疫情而一度放松的舆论氛围，又将收紧。

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