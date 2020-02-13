湖北单日死亡人数打破纪录 暴增242例 新增病例暴涨过万

湖北当局周四宣布，单日死亡病例新增242例，这是自爆发武汉病毒疫情以来单日死亡记录最高的一次，累计死亡病例达致1310.同日，湖北省新增确诊病例也暴涨14840例，累计确诊48206。

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湖北单日死亡病例暴增，使中国全境死亡人数增至1363例，确诊人数猛增至59841人。



湖北死亡病例与确诊病例暴增，似乎意味着以往的收治策略存在严重问题。当局称，近期湖北对既往的疑似病例展开了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断。为与全国其他省份对外发布的病例诊断分类一致，13日起，湖北将临床诊断病例数纳入确诊病例数予以公布。



根据湖北卫健委最新通报，在全省确诊病例与死亡病例中，武汉仍遥居首位，武汉市确诊新增13436例，全省死亡病例新增242例，其中武汉占216例。



湖北全省累计死亡病例1310例，其中，武汉1036例，黄石市9例，十堰市1例，襄阳13例，宜昌11例，荆州23例，荆门24例，鄂州30例，孝感49例，黄冈市58例，咸宁市7例，随州14例，恩施4例，仙桃市16例，天门市10例，潜江市5例。



通报称，湖北目前仍在院治疗33693例，其中：重症5647例、危重症1437例，均在定点医疗机构接受隔离治疗。现有疑似病例9028人，当日排除3317人，集中隔离6126人。累计追踪密切接触者158377人，尚在接受医学观察77308人。



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