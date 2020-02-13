湖北单日死亡率暴增 确诊及死亡人数仍严重低报？

中国确诊新冠病毒感染人数和死亡病例暴增，一日前，湖北的新增病例只是1638，一夜之间翻了将近10倍。当局解释，这是对以往的疑似病例开展了排查并对诊断结果进行了订正，对新就诊患者按照新的诊断分类进行诊断。也就是说，数据发生巨大变化是因为确诊标准发生了改变。在不少专家们看来，这一数字就是当局严重低估疫情的标志，但也有分析认为这是一种数字政治游戏。

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中国刚刚过去一周官方报告的数据显示疫情正在得到遏制，然而，湖北确诊病例周四一日猛增一万四，死亡病例暴增254例，中国疾控中心流行病学首席科学家曾光对此认为，“湖北把这一万四千多病人报出来，我认为是好事。”他乐观地对中国媒体表示，武汉和湖北省正在走向正确的道路。



确诊数字死亡数字暴增，疫情恶化？但在旅美学者何清涟看来这是外人看不明白的中国数字政治游戏，“实情是湖北和武汉书记双双被免职，上海应勇和济南王忠林赴鄂救火，不想代替前任背锅，要求实报，于是病例飙升。我个人认为还是打了折扣，几折不知。”



湖北一夜之间确诊这么多病例，至少说明了此前当地大量疑似患者求医无门、无法得到确诊更不到治疗是真实的存在。那么，这一病例分类方式的改变，是否可能意味着今后病例总数的变化会更大呢？



纽约时报报道，周三晚上，一些得知新数字的专家大为震惊。华盛顿大学大流行病防备和全球卫生安全中心专家拉比诺维茨认为，诊断的变化可能使追踪流行病变变得更加困难。这意味着，新冠病毒疫情远远未得到控制。来自中国的流行病学信息并不完整，专家估计，这样的疫情可能会断断续续地上升，回落然后卷土重来。



澳大利亚国立大学中国问题专家姜云(音译)对法新社表示，检测手段缺乏，新的病例分类方式比较实用。他虽然不认为新的数据受政治目的的操纵，但也不能说非常可靠。



英国卫生专家则对数据的即时性和准确性有质疑。他们认为以中国医疗体系的效率而言，这个数字应该只能反映少部分病例。根据『金融时报』报道，英国专家认为中国当局低报确诊人数，可能仅有10%的病例被诊断出来。



针对中国卫生当局周四公布的最新确诊和死亡数据，帝国理工传染病专家弗格森认为，这一数据仅代表症状最严重的病例，最低可能仅有10%病例被正确地诊断出来。根据他的研究，武汉的官方数据最低可能大约19起确诊病例中才会报一起。



『金融时报』在湖北多地访问医患，他们都因为缺乏检验设备，至今还在等待官方诊断。艾希特大学医学院教授潘卡尼亚表示，卫生体系尚不发达的国家，通常检测与记录的设备都相当简化，这意味着感染人数可能被大幅低估。

另外，帝国理工学院日前公布的评估报告则指，估算新冠肺炎的病死率不到1%，但根据现有上报数据计算，湖北当地的病死率高达18%，这主要是由于武汉实际感染者数量是已发现病例的19至26倍。至1月31日，武汉每日新增感染病例可超过两万，而实际上报病例远远小于这个数字。



就连习近平派往武汉的钦差大臣--担任中央指导组副组长陈一新也称，“武汉感染者底数还没有完全摸清，蔓延扩散的规模也没有较为精准的估计预测。据有关方面推算，武汉潜在被感染的基数可能还比较大。”

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