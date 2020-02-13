湖北疫情急 习近平空降政法系统亲信救灾

中国官媒新华社消息透露，中国中共中央对湖北省委主要负责人职务作出调整。上海市长应勇接替湖北省委书记蒋超良职务，济南市委书记王忠林接替武汉市委书记马国强职务。英国广播公司今天评论认为，这是此次新型冠状病毒疫情中心湖北省目前为止出现的最高级别人事变动。值得注意的是，这次新上任的官员均出身政法系统，被视作深受习近平信任。

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据bbc今天报道指，肺炎疫情：应勇空降“救火” 中共湖北换帅。据中国官媒新华社消息，中国中共中央对湖北省委主要负责人职务作出调整。上海市长应勇接替湖北省委书记蒋超良职务，济南市委书记王忠林接替武汉市委书记马国强职务。

在这次人事变动出现前一天（2月12日 ），中共中央政治局常务委员会刚刚召开会议，习近平主持并在会上表示，疫情防控工作到了“最吃劲的关键阶段”，要加强疫情特别严重或风险较大的地区防控。习近平称，这次疫情“既是一次大战，也是一次大考”，要求中国各级党委、政府和各级领导干部“扛起责任、经受考验”。

湖北省卫生健康委员会2月13日表示，由于新冠肺炎诊疗方案发生变化，临床诊断纳入确诊方式，2月12日一天湖北新增确诊病例14840例，截至12日24时全省累计报告确诊病例48206例，死亡1310例。

该报道说，与此同时，中国国务院港澳事务办公室人事也有所调整。中国政府网2月13日消息称，免去张晓明的港澳办主任职务，改任副主任（正部级），中国全国政协副主席夏宝龙兼任港澳办主任一职，香港中联办主任骆惠宁、澳门中联班主任傅自应兼任港澳办副主任。



该报道称，政法系统出身官员频繁空降。据人民网资料库显示，应勇同蒋超良同为1957年出生，常年在政法系统工作，曾在公安、武警系统任职。他在浙江任职多年，之后调到上海工作。

新任武汉市委书记王忠林也属政法系统出身。根据公开资料，王忠林此前一直在山东工作，在枣庄市公安局任职多年后升任当地检察院副检察长，之后在山东多个地方任职。2015年起任山东省发改委党组书记、主任，2018年起担任山东省委常委、济南市委书记。

此前在2月8日，浙江出身的中共中央政法委秘书长陈一新也被“空降”到湖北，担任中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指导组副组长。陈一新也曾在习近平在浙江任职期间在习手下工作。

该报道称，此次任命的应勇和夏宝龙都曾与中国领导人习近平在地方上共事多年，一直被外界视为“习家军”。

该报道引据历史学者、时事评论员章立凡指，“现在体制内外都有问责的声音，对习近平来讲不利。越到这个时候越要用自己人，旧部是首选，这符合他用人的风格。”



中国时事评论员吴强认为，政法系统干部在政治上更可靠，“更得中央信任”。他指出，北京选择这些政法干部而非专业干部派往疫情中心治理地方及公共危机，是因为中共需要通过他们防止此次疫情演变成威胁政治安全的事件，说明“政治安全、政治稳定才是北京最关心的”。

该报道引述章立凡认为，从应勇在公安和检察院的工作经历来看，中国当局换人的主要目的不是疫情管控，仍然是维稳为先。章立凡说，“官方担心经济崩溃，现在大规模裁员已经出现，一旦经济崩溃，就可能引发失业危机，随后引发政治上的危机。”章立凡说，“疫情本身已经引发人道危机了，叠加效应会让政权很难承受，所以他们要抓紧时间维稳。”

报道称，但吴强指出，这个时候进行人事调整，仍然是北京在“没有紧迫感的情况下”作出的决定。他向BBC中文表示，北京没有在疫情最危急的时刻立刻做出反应，而是在春节复工后的第一周进行部署，显示中南海的决策只是“按部就班”在进行，这种变化与人民的呼声及灾情变化相比“还是滞后”的，显示他们“没有太多的紧迫感”。

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