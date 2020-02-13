艺人凭啥比钟南山更多多有钱 作家网络愤愤不平

中国网络多见炫富耀宅照片。中国新冠状肺炎疫情延续，有人对比中国演艺界名人豪宅与中国传染病疫情专家钟南山简朴居家两样情，批评凭什么比钟南山有钱?

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据联合新闻网今天报道说，也是武汉肺炎受害者? 欧阳娜娜“家很大” 中国作家责问： 凭什么比钟南山有钱?

据该报道说，中国权威病毒专家、先前对抗SARS一战成名的钟南山，在这次新冠肺炎疫情中，也备受政府及民众重视。不过，中国作家刘信达突然在网络上挑起战火，PO出近几年在中国拥有高人气的欧阳娜娜及钟南山住家的住家照片，欧阳家相当气派，钟家则是相当简朴。刘信达质疑欧阳凭什么比钟有钱？

报道称，不过该言论也被其他网友抨击“你是不是羡慕人家？”、“你为什么不为武汉捐款？”

中国作家刘信达在微博PO文及照片，照片是欧阳娜娜带着明星朋友一起参观自己家的厕所和浴室。刘信达指出“欧阳娜娜，你的浴室怎么看起来比钟南山的卧室还要大，你对社会有什么巨大贡献？”另外，刘信达也曝光了钟南山家里的照片，是一个老房子，很陈旧古老，压根不是豪宅。钟南山家里的客厅很小，没有太多的空间，柜子很旧，里边摆放了很多东西，有些乱糟糟的。和欧阳娜娜豪宅比起来，钟南山的房子显得有些寒酸。

据该报道说，然而，对于刘信达的砲轰，网友似乎不太认同，有网友指出 :“明星确实富得流油！钟南山前辈，那是国士无双！这就是中国的可悲，明星网红才是大家崇拜的职业！你能不能做个人？别张嘴喷人了！连住的地方你都喷，你是不是羡慕人家？刘信达，你作为一个作家，你为什么不为武汉捐款？”



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