遭指反呛解放军绕飞 美国连日军机临台

美军周三（12日）派军机绕台飞行，周四（13日）再派出一架P3C型反潜机飞往台湾南部上空。此前解放军派遣军机绕台飞行，有消息说，美军军机或含有针对中国军方意味。

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据东网今天报道说，连续两日！美国今派P3反潜机现身台南海域外围。

美国再派军机飞往台湾。该报道说，台海局势持续升温，继美军周三（12日）派军机绕台飞行，周四（13日）再派出一架P3C型反潜机飞往台湾南部上空。

该报道引述台媒消息，民进党国防委员会立委王定宇指出，一架美军P3C型机于周四上午，从日本冲绳嘉手纳空军基地起飞，飞经鹅銮鼻西南偏南约70到80海里处，折返嘉手纳基地。据王定宇又指，美军周三罕见地分别派遣两架B52战略轰炸机、一架MC-130J特战运输机，分别取道台湾东部空域、台湾海峡上空由北向南飞行，是罕见的“绕台”行动，引发各界关注。



报道称，台湾国防部发言人史顺文少将回应，对台湾周边海、空域动态，国军运用情监侦作为，均能充分掌握与即时应处，维护区域稳定与确地区安全。



据报道称，台湾资深军事评论专栏作家林弘展接受东网记者采访指出，首先必须先了解美方此项飞行的性质是属例行训练任务还是特殊训练任务，就他观察，美方旨在向台方及陆方作出某种政治的宣示意义，意谓：“我来了。”至于陆方对美方的动作未有强硬回应，林弘展认为，目前陆美双方并未有谈判的筹码对应关系，因此，未对美方作回应，未必代表陆方会改变既有的两岸政策。再者，此次陆方的重疫区和对台传统作战的军区并未重叠，故对台的战略计划也不会受到疫情影响有所改变。



该报道说，此外，台湾的立法院长游锡堃周四接见美国在台协会（AIT）处长郦英杰，向对方了解新国会未来会推动的优先法案，并希望美国支持台湾加入世卫。他又向对方提及美台建交等议题，但对方未有回应。

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