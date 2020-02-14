中国在新冠病毒威胁下的情人节

中国想要控制武汉疫情对经济的冲击，但新冠病毒已对中国的经济带来负面影响。

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据本台法广RFI常驻北京法语记者今天2月14日周五情人节的最新法文报导，在2020年情人节前夜，中国国家主席习近平于13日周四晚在与马来西亚首相马哈蒂尔通话时重申，中国想要控制疫情对经济的冲击。

中国当前关闭城市 ̖ 隔离民众，以及为控制病毒疫情发展所采取的限制措施已经对小型企业造成影响。以情人节为例，这原本应该是花店在一年中生意最火爆的一天，但受疫情影响，中国首都街头的行人寥寥无几，许多商店的大门依然紧闭。就此，北京一家花店的女职员在接受本台法语记者采访采访时说，不接受客人到店里选花。

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本台法语记者指出，当情人们不能下馆子了，也许就更不会想到鲜花了。电影院也遭遇同样的情况。新片的首映都被延后了。在本台非洲听众所熟知的浙江省义乌市，当地一位企业礼品定制生产商告诉本台法语记者，属下许多员工仍未复工。

Nicolas 20200214 Elément 2 jour Chine Coronavirus Son Homme entrepreneur recueillis par RFI français Pékin Stéphane C10 extrait

中国当前的限制措施影响生意。清华大学的一项调查显示，如果疫情再延长两个月的时间，67%的中小企业将出现资金困难。

Le coronavirus 新型冠状病毒 © RFI 法广

武汉肺炎放缓中国的经济与生活

新冠肺炎始于武汉波及法国中餐

以上是本台法广常驻北京法语记者2月14日周五情人节当天就武汉新型冠状病毒疫情持续对中国经济冲击，发自中国的现场采访报导。

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