习近平日前北京街头秀腕测体温避免体温枪触龙首 港专家这样说

对应武汉肺炎严峻疫情，中国各地严厉执行戴口罩和体温检测，上周一，中国国家主席习近平更在镜头前做足防疫措施，戴上口罩，甚至让医护人员拿着仪器探热，不过是透过“手腕”而非额头，引起网民质疑他忌讳“被体温枪指头。苹果日报今天指，此类网上留言评论均被删除。

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据苹果日报今天说，新冠肺炎，习近平探热探手腕，专家指手脚冰冷未必准。



据该报道称，对应武汉肺炎严峻疫情，中国各地严厉执行戴口罩和体温检测，上周一，国家主席习近平更在镜头前做足防疫措施，戴上口罩，甚至让医护人员拿着仪器探热，不过是透过“手腕”而非额头，引起网民质疑他忌讳“被枪指头，面子大于一切”。本港家庭医生亦表示手部皮肤温度比较浮动，量度效果不太准确。



苹果日报说，当年沙士肆虐，董太教你“千祈千祈千祈，洗手洗手洗手”，至少是正确的防疫知识。上周一，习近平在北京街头视察武汉肺炎疫情，甚至先后两次亲身示范量体温，从新闻片段看到，他稍为拉高衣袖，让医护人员用探热仪器测量手腕温度，引起中港网民热议，质疑是“龙头不可测”，不过有关言论立刻在微博上“被消失”。



该报道称，从医学角度，本港家庭医生郑志文指，手腕温度是皮肤表面温度，但并不是好的量度体温位置，因为手部活动多，皮肤较厚，面积范围较小，一般不太准确，“科技日新月异，可能有很厉害的探热系统我们不知道”。本港注册中医李显扬亦认为手腕皮肤温度比较浮动，吹风、戴手套或洗手等都会造成影响，较难得出准确数字，而且中医认为气血不足及容易怕冷的人，首先在四肢末端，例如手脚会冰冷，这种情况下，亦未能反映出患者发烧或体温异常的情况。



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