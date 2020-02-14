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共同社：中国考虑押后两会召开日期

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北京中南海--中共核心权力所在
北京中南海--中共核心权力所在 网络图片
作者： 香港特约记者 甄树基

日本共同社周四引述内情人士披露，中国正考虑押后三月初每年一度的两会召开日期，因为全国上下正忙于对抗新庄庄病毒的疫情。这是继路透社早前发布类似的消息之后，又一境外传媒披露同样的信息。

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报导指，中国每年都在3月5日左右开始在北京的人民大会堂召开为期10天的两会会议（全国政协和人大会议），到时来自全国各地大概3000个代表将会出席，聆听及通过中共领导层提出的政策建议。

但报导引述多个消息来源指出，由于疫情肆虐，政府正倾向押后举行会议至3月底或甚至更后的时间。他们说，当疫情过了巅峰之后，当局才会作出最终的决定。

一名共党官员告诉共同社：“目前很难如期举行两会，日期还未有最后的决定。”

报导同时引述外交界消息指出，中国政府已经告诉北京的外交界人士，“（两会）的举行日期还未有最后的决定”。

至于地方政府的政协和人大会议，不少以因为疫情的影响而押后举行，当中包括主要城市如青岛等。

路透社早前报道，目前评估难以在三月前遏制疫情，两会有机会延期。全国人大和政协会议每年三月初在北京举行，总理李克强会公布工作报告和经济目标等。

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