北京：即日起，所有返京人员抵京后需居家或集中观察14天

北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室周五发布通告称，从即日起，所有返京人员到京后，均应居家或集中观察14天。

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下周一将是北京大多数企业复工的日子，此前，在2月2日举行的北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市交通委副主任容军曾指出，从数据来看，不会出现集中返京的大客流。春运开始14天，通过铁路、民航出京的超过1000万人，截至2月2日，还有800万人未返京。但即便如此，至少800万的人流量依然会为北京防疫带来严峻考验。就这一问题，中国工程院院士韩德民在受访时提出，对于湖北返京的人群，要限制人流量，对于在湖北有效隔离期未满的人员，可以考虑拒绝其返京。但如何证明返京人员完成了足够时间的自我隔离，这是一个问题，目前监督保障体系还没有建立起来。他认为，未来两三周对于北京是关键时期，返程要控制好。尤其以湖北为出发地人员的返京，如果控制不好，可能会带来北京疫情的加重。而在复工后，在办公室等公共场所，也要佩戴口罩。

与此同时，在多数企业尚未复工前，部分生产线已经恢复生产。据新华社报道显示，截至周四，北京已有近7成的大型食品生产企业恢复生产，全市基本食品品种供应充足，能够保障首都市民日常需求和食品安全。此外，美国加州大学洛杉矶分校公共卫生学院副院长、流行病学资深终身教授张作风亦谈到，800万人返京，给北京疫情防控带来的压力很大，如果疫情控制不好，还会进而带来医疗资源紧张的问题。他并建议在这一背景下，当地医护人员的防护措施尤其要做好，各科室工作人员要戴好口罩、一次性手套等，通过把院内感染控制好，则有助于全局的疫情防控工作。

而根据北京市公布的这一最新通告显示，其要求从即日起，所有返京人员到京后，均应居家或集中观察14天。拒绝接受居家观察、集中观察等防控措施的，依法追究责任。通告并指民众回京前，须提前向在京所在单位及居住的社区（村）报告。经北京卫健委数据介绍，截至2月13日24时，北京市累计确诊病例372例。出院79例，死亡3例，另有1例死于其它疾病，289例在定点医院进行隔离治疗，其中危重型22例。值得一提的是，北京所有区县除最北山区平谷区未有发现病例外，其余15个区均有报告发现确诊或疑似新冠肺炎病例。

同样针对复工及人口流动给控制疫情带来的压力，中国总理李克强在当天到北京西站考察及了解疫情防控工作。李克强称，要贯彻落实总书记习近平关于加强疫情的防控工作，最大程度降低人员流动可能带来的疫情传播风险。在探访北京西站的调度指挥中心时，他表示，一方面要做好疫情防控，一方面要确保交通通畅，提高通行效率，确保疫情防控物资、生活必需品和人员运输通畅，协助有序复工复产、更好保障供给，维护正常经济社会秩序。李克强称，各地区各部门要坚决有力有效防控疫情，努力实现全年经济社会发展目标任务。



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