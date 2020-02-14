华尔街日报：中共换了木偶扯线人但不换木偶林郑

根据华尔街日报报道，中国领导人习近平空降一名他的前旧部夏宝龙出任国务院港澳办主任，反映了北京连串的人事变动，是要进一步加强管控这个反政府运动不断的城市。报道并且引述香港一个律师组织法政汇思的成员、澳洲裔律师戴安通（Antony Dapiran）说：“习近平只换木偶的扯线人而不换木偶，告诉我们香港真正的掌权者在那里。”

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至于迄今仍然保住官位的林郑月娥，则在13日发表一则简短的声明，欢迎夏宝龙出任港澳办主任，并深信“在夏宝龙副主席领导下，港澳办会继续支持特区政府的工作，全面及贯彻落实“一国两制”，推进香港各方面的发展，确保香港长期繁荣稳定”。



华尔街日报指出，取代张晓明出任港澳办主任的夏宝龙，之前在浙江省任第一把手时，以强硬手法拆除当地教堂的十字架。夏宝龙三年前已经从前线工作退下，而且又不懂香港事务，但他是习近平在浙江出任省委书记时的旧部。今年1月，地位稍次的中联办主任也被换人。



报道引述曾经就香港反占中、反送中运动著书立说的律师戴安通说，夏宝龙和中联办新的主任（骆惠宁）“显然都是习近平的亲信，紧跟习近平要抓紧边陲地方控管治政策。我不相信有人会觉得这连串人事变动意味中央对香港会出现某种怀柔政策。”



报道指出，香港八个多月的反政府示威，已经挑战到习近平的领导威信，就算目前无名病毒在中国肆虐的情况下，中国领导层对香港的关注仍然占有重要位置。



这次人事变动迄今并未影响到民望低到无可再低的香港特首林郑月娥。习近平曾经说过，北京全力支持林郑止暴制乱的政策。但就算如此，报道引述戴安通说：“习近平换了木偶的扯线人而不换木偶，明显告诉我们香港真正的掌权者在那里。”



去年六月开始的反政府示威，矛头总体上是针对北京对香港事务干预日渐增加，而港澳办则被批评低估了香港的民怨。亲北京的从政者在去年11月的区议会选举中，又遭到羞辱性的大败。



除了撤回始作俑者的逃犯条例修订之外，北京和香港对示威者的其他要求，仍然予以拒绝，并且以强硬的手法试图“止暴制乱”。在此同时，北京又推出一些微调手法，进一步加强管控700万的港人。



夏宝龙与骆惠宁一样，都欠缺对香港工作的经历，2003年，他从天津市调升到浙江省，是时任省委书记习近平的副手。夏宝龙在浙江曾任公安厅长，然后在2012年跃升为省委书记。在任内，夏宝龙下令拆除省内多间基督堂的十字架。



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