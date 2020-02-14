哈佛与武汉理工大学合作 美国教育部查遭渗透

两家美国名校哈佛与耶鲁被美国政府调查，它们涉嫌隐瞒数亿美元的外国资金来源。其中，美国教育部特别调查哈佛与武汉理工大学的关系。

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据自由亚洲报道说，美国教育部调查哈佛与武汉理工大学关系。美国教育部日前分别致信哈佛及耶鲁大学校长，要求两家常春藤名校在六十天内重新缴交过去八年接受外国捐赠的相关合约及明细，以利教育部展开全面调查。自由亚洲说，哈佛校方正准备对教育部做出回应。

这是一年來，美国教育部针对外国资金渗透美国高校展开的第七、第八起项目调查。

先前已被调查的学校包含麻省理工学院、康乃尔、乔治城、马里兰大学在内的六所指标性大学。教育部发现，他们至少漏报了十三亿美元的外国资金捐助，主要捐献国是中国、卡塔尔及俄罗斯。美国教育部12日在声明中指控耶鲁大学没有上报过去四年至少3.75亿美元的外国资金和合约。其中，阿里巴巴集团副主席蔡崇信捐款成立的耶鲁蔡中曾中国中心及耶鲁杰克逊全球事务学院被特别点名。

该报道说，截至发稿，耶鲁蔡中曾中国中心未回复本台关于中国资金来源的相关问题。

教育部声明未公开哈佛隐瞒上报的金额，但特别提到哈佛大学没有适当机制去管制外国资金，也未全面上报。日前，美国司法部起诉了一名哈佛大学教授和两名中国籍研究员，他们涉嫌隐瞒与中国政府的合作关系，并收受中国政府超过百万美元的资助。

自由亚洲说翻阅相关文件发现，美国教育部特别要求哈佛提交与武汉理工大学及其代表、武汉理工大学纳米重点实验室及其代表往来的记录。文件中被点名的中国相关捐赠者还包含中国政府、华为、中国政府负责营运海外孔子学院的“汉办”(Hanban)、中兴通讯(ZTE Corp)等。

自由亚洲指还发现，美国教育部展开调查一年以来，这是首次将中国的”千人计划”纳入要求哈佛及耶鲁提交的文件之中。“千人计划"是中国共产党中央委员会组织部海外高层次人才的引进计划。

美国参议院常设调查小组委员会（ Senate Permanent Subcommittee on Investigations）去年发布两份与中国相关的报告，一是讨论中国对美国教育体系的渗透，二是针对中共的千人计划调查。上述两份报告的主要负责人、美国参议院常设调查委员会委员会主席、共和党参议员波特曼(Rob Portman)以书面声明方式告诉自由亚洲电台，他对于教育部一年来开始加大调查力度感到欣慰。他说， “目前至少有七成以上的美国高校机构未如实申报来自中国的资金。美国两党的立法者将进一步通过立法解决这一问题，确保美国的学术自由。”

该报道说，根据美国法律，美国高校不需要报备低于二十五万美元的捐助。美国智库国际政策中心研究主任( Center for International Policy)本·弗里曼(Ben Freeman)曾对本台表示，这种过时的资金申报制度，已让其成为外国势力渗透的“黑洞”。

据该报道说，美国在台协会（ AIT）前理事主席、布鲁金斯学会的资深研究员卜睿哲（Richard Bush）以电邮向自由亚洲电台表示，所有的学术机构都应有制度化的规则，以避免潜在的利益冲突。特别是避免重要的知识产权＂不会落到敌对政府手中。＂

近几个月，从美国国务卿、美国司法部长、美国联邦调查局长的公开谈话到美国各部会的调查力道，都能发现美国政府对中国渗透的打击力道不断加强。美国政治网站 Axios2月12日的报道称，2019年5月，联邦调查局的外国影响特别工作组悄悄增设了一个团队，专门对抗中共在美国的政治介入，尤其是对地方事务的渗透。该团队隶属反情报部门，由来自刑事调查、网络和反恐部门的情报人员组成。

美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）日前对本台表示，与俄罗斯目标明确的攻击、干涉美国政治、电子投票系统等渗透做法相比，中国的渗透更加广泛。“中国的模式比较偏向‘舆论导向’（shaping the narrative）。中国倾向于制造一个有利于自己的舆论环境，进而影响人们的思考方式。”

据自由亚洲说，不过，美国也有一派学者担忧这波对中国渗透的打击过于捕风捉影。美国卡内基国际和平基金会副会长包道格（Douglas H. Paal）电邮向本台表示，特朗普政府官员对华强硬的态度，看起来更像是为了博取美国国内民众的注意。包道格说，“特朗普政府官员相信，表面上对中国强硬的姿态在国内政治上的回报，要好于实际上对中国强硬。所以他们经常大讲特讲一些对华策略，但实际上却没有什么具体影响力。 ”

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