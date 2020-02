悲催: 新冠肺炎指50岁以上男子易被染

根据中国和美国卫生研究当局赞助的一份大规模研究,武汉肺炎平均潜伏期是4.75天,致死率估计3.06%,年长男性罹患机率较高。图为9日武汉雷神山医院检查患者。但报道称由于预印本的研究尚未接受同侪审查,代表研究结果尚待评估,因此不应用于指导临床实务。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说,中国赞助研究指:50岁以上男性易染武汉肺炎。根据中国和美国卫生研究当局赞助的一份大规模研究,2019年冠状病毒疾病(COVID-19,武汉肺炎)平均潜伏期是4.75天,致死率估计3.06%,而年长男性罹患机率较高。



这份研究发表在医学类论文预印本(preprint)网站medRxiv,作者包括世界卫生组织(WHO)顾问隆吉尼(Ira Longini)、华盛顿大学(University of Washington )公卫学院流行病学系教授郝乐兰(Elizabeth Halloran)及北京大学公卫学院学者卢庆彬等14人。

报道称,这份研究的样本,涵盖1月26日为止向中国疾病预防控制中心通报的所有病例,来自中国30省共8866例,其中4021例为实验室确诊。

研究发现,2019年冠状病毒疾病近半数(47.7%)病患为50岁以上,而男性发病率明显高于女性,总体基本传染数(R0值)则为3.77%。与严重急性呼吸道症候群(SARS)相较,传染力相当但致死率较低。这份研究标题为“中国所爆发2019年新型冠状病毒的流行病学和临床特征”(Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China)。由中国传染病防治重大专项、中国国家自然科学基金和美国国立卫生研究院(U.S. National Institute of Health)赞助研究。

该报道说,研究还显示,2019年冠状病毒疾病患者诊断罹患中度肺炎的比例最高(69.9%),且60岁以上患有重度肺炎及延后确诊的男性,致死率更高出许多,因此有必要针对年长患者及早确诊,尤其是男性,以免症状演变为重度肺炎。

由于预印本的研究尚未接受同侪审查,代表研究结果尚待评估,因此不应用于指导临床实务。

消息没有进一步说明美国赞助研究的细节。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅