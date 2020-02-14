悲催: 新冠肺炎指50岁以上男子易被染

根据中国和美国卫生研究当局赞助的一份大规模研究，武汉肺炎平均潜伏期是4.75天，致死率估计3.06%，年长男性罹患机率较高。图为9日武汉雷神山医院检查患者。但报道称由于预印本的研究尚未接受同侪审查，代表研究结果尚待评估，因此不应用于指导临床实务。

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据中央社今天报道说，中国赞助研究指：50岁以上男性易染武汉肺炎。根据中国和美国卫生研究当局赞助的一份大规模研究，2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）平均潜伏期是4.75天，致死率估计3.06%，而年长男性罹患机率较高。



这份研究发表在医学类论文预印本（preprint）网站medRxiv，作者包括世界卫生组织（WHO）顾问隆吉尼（Ira Longini）、华盛顿大学（University of Washington ）公卫学院流行病学系教授郝乐兰（Elizabeth Halloran）及北京大学公卫学院学者卢庆彬等14人。

报道称，这份研究的样本，涵盖1月26日为止向中国疾病预防控制中心通报的所有病例，来自中国30省共8866例，其中4021例为实验室确诊。

研究发现，2019年冠状病毒疾病近半数（47.7%）病患为50岁以上，而男性发病率明显高于女性，总体基本传染数（R0值）则为3.77%。与严重急性呼吸道症候群（SARS）相较，传染力相当但致死率较低。这份研究标题为“中国所爆发2019年新型冠状病毒的流行病学和临床特征”（Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China）。由中国传染病防治重大专项、中国国家自然科学基金和美国国立卫生研究院（U.S. National Institute of Health）赞助研究。

该报道说，研究还显示，2019年冠状病毒疾病患者诊断罹患中度肺炎的比例最高（69.9%），且60岁以上患有重度肺炎及延后确诊的男性，致死率更高出许多，因此有必要针对年长患者及早确诊，尤其是男性，以免症状演变为重度肺炎。

由于预印本的研究尚未接受同侪审查，代表研究结果尚待评估，因此不应用于指导临床实务。

消息没有进一步说明美国赞助研究的细节。

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