捍卫言论自由：公民力量计划起诉微信

美国人权组织公民力量周四在网上发布通告，宣布启动对微信进行集体诉讼项目，试图从微信开始开拓中国言论自由的空间。通告宣布正在筹集团队，聘请律师，征集因微信言论而受到迫害的例子，计划在美国对微信的所属公司腾讯提出起诉。

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公民力量的创始人杨建利博士就此向法广介绍之所以要启动此一诉讼案的原因以及法律依据：



微信是受中国政府控制对言论进行严厉监督的社交平台，最近出现的武汉医生李文亮事件就是一个鲜明的例子。李文亮的去世激发了中国国内对言论自由的呼吁，网络流传了许多类似的公开信。中国有十亿多人使用微信，在海外也有一到两亿多人使用微信，所以，华人基本上都使用微信，中国人的言论自由其实就是微信的自由。所以，我们必须对微信充当政府舆论监控功能进行反制。所以我们就拿起法律的武器，美国有一条外国人侵权法，倘若外国的企业机构对美国人的自由构成威胁，美国可以提出控告。微信的母公司是腾讯，在香港上市并在美国证券会注册美国股市存（ADR），其股票( TCEHY ) 在纽约股市交易，并受美国证券会监管。可以我们可以依靠法律提出起诉。另外，言论自由受到美国宪法保护。再次，微信关闭用户的账号造成一定的经济损失，因为微信可以用来支付，许多人的账号里存有资金。最后，目前美国国会正在拟定法律，倘若外国公司在美国注册时隐瞒了与其本国政府之间的关系应该受到什么样的惩罚，美国方面正在拟定的相关的法律。



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