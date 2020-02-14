新冠病毒 越南拒一欧洲邮轮停港

鉴于新型冠状病毒疫情在亚洲的发展，越南当局拒绝来自菲律宾的欧洲豪华邮轮AIDA vita停靠港口。

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出于对新型冠状病毒疫情的担忧，越南拒绝一艘欧洲邮轮AIDA vita靠岸。来自河内的消息说，由于新型冠状病毒，许多在亚洲航行的豪华邮轮改变了行程，绕开原定在中国 ̖ 香港和新加坡的停靠安排。而越南当局拒绝的理由则是这艘邮轮此前曾停靠过的菲律宾 ̖ 马来西亚和新加坡都已发现了新型冠状病毒疫情。河内表示，不让乘客下船只是目前阻挡病毒入侵的临时措施。

根据追踪船只海上航行情况国际网站的公开数据，这艘欧洲邮轮AIDA vita航行穿越南海进入越南水域之前的最后一个停靠港口位于菲律宾。这艘邮轮在2月10日离开菲律宾科隆港Coron，原定从2月15日周六开始进入越南北部的下龙湾（Ha Long baie）水域观光，之后在2月16日至20日之间，还要继续先后走访岘港（Da Nang） ̖ 芽庄（Nha Trang）和胡志明市（Ho Chi Minh-Ville）。海事机构的消息显示，这艘邮轮周五晚位于距离泰国曼谷以南100多海里的水域。

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