新冠肺炎下情人节 口罩独秀玫瑰哭泣

今天2月14日情人节受到武汉肺炎疫情冲击，中国花卉价格崩盘，仅剩去年的1/3。新型冠状病毒在中国爆发，情侣们无法如往常那样见面过节。大部分花店大门紧闭，少数还想做情人节生意的店主在网络卖的是永生花。连日来有花卉店铺销毁的玫瑰花超过百万支。情人节不少大陆网友开玩笑称：“生命诚可贵，爱情没它贵。”

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据中央社今天报道说，新冠肺炎玫瑰花价格崩盘，情人节中国最热门礼物变口罩。消息说，今天是情人节，受到武汉肺炎疫情冲击，中国花卉价格崩盘，仅剩去年的1/3；在云南花市，花农一天含泪销毁的玫瑰花超过百万支。外送订单显示，今天最热门的礼物不再是鲜花，而是口罩。

该报道综合陆媒界面新闻、老板联播消息，云南斗南花市是中国最大的花卉市场，鲜切花占中国市场70%，是花市的晴雨表。但今年情人节期间，斗南花市的花卉价格崩盘，交易量、价格仅及去年同期的3至4成。该报道引述云南斗南花卉产业集团企划营运总监董瑞指出，往年情人节期间的交易量、价格都是他们一年当中的最高点，去年拍卖的A级玫瑰花，一支最高价达人民币5元，今年仅剩1.5元不到。

据他指出，以往每日拍卖，正常情况仅有5%以下的花卉会被销毁，但今年被销毁比例高达3成以上；2月10日，玫瑰花总供应量400多万支，这代表当天被销毁的玫瑰花超过百万支。董瑞并指出，去年情人节期间，云南昆明机场每天外运鲜花达750吨至900吨，今年只剩120吨，而且运输价格飙涨两倍。他反问: “需求很低，供应很少，物流不畅，运输价格极高，供应商、花农还愿意把花拿出来卖吗?”

该报道指出，受疫情影响，今年的情人节颇为特殊。新型冠状病毒在中国爆发，情侣们无法如往常那样见面过节。大部分花店大门紧闭，少数还想做情人节生意的店主在网络卖的是永生花。

中央社根据美团外卖大数据显示，预约在2月14日送达的情人节礼物比前一天成长3成；来自同一个城市，但订单发件人和收件人位址位于两个位置近期成长5成，情侣们选择同城异地恋模式。互送的礼品中，防护用品居首，其次是蔬菜。据数据显示，情人节外卖平台销量最高的“花束”中，榜首不再是玫瑰花，反而是西兰花（青花菜），其次是花菜（花椰菜），第3是零食花束。消息称，情人节外卖平台搜索量最大的礼品榜单中，口罩居首，其次是护目镜，第3是酒精消毒棉片。

据报道说，近日由于疫情因素，大家都宅在家中。关于情人节怎么过这个问题，不少大陆网友开玩笑称：“生命诚可贵，爱情没它贵。”

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