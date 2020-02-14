新冠肺炎冲击 中国手机市场受挫华为最躺枪

据行业研究机构Counterpoint报告，由于疫情爆发，第一季中国智能手机销量大减，华为将是受冲击最严重的公司之一。该机构下调了对中国智能手机市场的预估。各种品牌手机在中国市场的销售都可能受到影响。

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据路透社报道说，疫情冲击中国智能手机市场，华为将遭受重创。总部位于香港的Counterpoint在其最新报告摘要中表示，已经将疫情期间中国线下智能手机销量预期下调50%，将第一季整体销量预期下调20%。该公司的预估被亚洲芯片和手机行业广泛采用。

据该公司称，预期下调可能意味着，目前来看2020年全球销量将与上年持平。之前的预期为增长。Counterpoint Research研究总监Tom Kang说，“整体而言，我们认为疫情将在3月得到控制，”Tom Kang称，“但中国的商业活动完全恢复正常可能还需要两个月时间。我们预计2020年第一季和第二季中国和全球智能手机市场将出现负增长。”

报道指据Counterpoint分析师Flora Tang称，OPPO和Vivo也将受到影响，因为两家公司均高度依赖线下销售渠道，但小米、一加和Realme的销售所受影响可能没那么严重，因为这些公司更为聚焦网售及海外市场。

据路透社说，小米周四称，当前新型冠状病毒疫情在继续破坏全国的经济活动，预计公司第一季销售额会受到冲击，但相信到二、三季度需求会反弹回来。

据Counterpoint Research研究总监认为，“一些中国原厂委托代工(OEM)已经在某些零部件上出现短缺。所以全球销量可能会出现5-6%的负增长，”Tom Kang并称，“一些销售可能会转移到今年第三季，但由于新旧设备之间的不匹配情况，并非所有需求都将转移。”据Counterpoint还估测，苹果(AAPL.O)的iPhone销量可能损失达100万台，因为该公司决定将实体店停业至2月15日。

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