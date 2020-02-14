新冠肺炎北京新危机:前线医护人员感染多

在这次俗2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情中，医疗资源严重短缺，加上当局在初期隐匿疫情，让中国抗疫前线的医疗人员暴露在风险中，对北京政府带来新的危机。中国官方今天首次召开中央政府层级会议，呼吁关注中国医护人员受感染情况。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，数百前线医务人员恐染武汉肺炎，北京面临新危机。中国国家主席习近平本周前往北京一家医院视察，呼吁医务人员全力降低医院感染率。这是习近平在疫情爆发之后，首次公开露面。

该报道说，武汉当地共有398家医院，以及近6000个社区诊所。武汉市卫生健康委员会指定9家定点医疗机构，以及61家发热门诊医疗机构。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，这些医院的染病患者中，医疗人员占很大的比例。根据医务人员在社群平台透露的数据、中国媒体报导，以及医疗期刊文章，感染的医疗工作者人数可能在数百人之谱。上周发表在美国医学会期刊（Journal of the American Medical Association）论文显示，武汉市中南医院有40名医疗人员染病，占院内138名病患中近三成。

据中南医院重症医学科主任医师彭志勇告诉媒体，这个数据和其他医院相比已经算是低的。他表示，另一家发热门诊机构武汉市第七医院加护病房2/3医疗人员因为医疗资源不足而遭到感染。

该报道说，武汉市政府坦承N95口罩，护目镜和隔离衣等医疗资源不足。当地各家医院也一再在社群媒体呼吁各界捐赠隔离衣，这些保护装备对于第一线的医疗工作人员来说，攸关生死。

据人民日报在微博的贴文显示，武汉医疗人员利用塑胶袋制作隔离衣。除了口罩、手套、隔离衣严重不足外，医务人员也被庞大的工作量压垮。

香港中文大学呼吸系统学讲座教授许树昌表示，在经过长时间的值班后，院内医疗人员可能在茶水间和会议室发生交叉感染。

再者，政府推迟公布疫情，意味着医疗人员在疫情爆发之初未能意识到潜在的危险。武汉市长周先旺上月向中央电视台坦承，政府没有即时揭露疫情。

中央社引述上月在新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）发表的首批425起确诊病例研究报告，7名医疗工作人员在1月1日到1月10日已经出现感染症状。

武汉市卫生当局在1月11日仍坚称“截至目前没有发现医疗人员感染”，重申没有明确证据显示人传人。

该报道说，医务人员感染不仅发生在指定治疗院所，也开始在中国其他机构和城市发生。

根据中国新闻周刊报导，非武汉肺炎指定治疗医院武汉市精神卫生中心爆发院内感染，至少有50名患者和30名医务人员确诊。同时，疫情进一步蔓延至中国各省，地处偏远的新疆和西藏也沦陷。北京、广西、江西和海南也传出医务人员感染个案。

然而，国家卫生委员会此前在每天公布的确诊件数中，仍没有任何医务人员感染的数据。

反观在近20年前发生的严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情期间，原本在爆发初期试图隐匿疫情的当局对于医务人员染病的数据更加透明。根据当时的国家卫生委员会前身卫生部公布的数据，中国5328起SARS案例，总共有966例医务人员染病，总计占18%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅