新冠肺炎惊传世卫顾问警告 世界40亿人口最终可能受感染

武汉新型冠状病毒引起的肺炎疫情蔓延全球各地，多国加强防疫，但世界卫生组织顾问朗吉尼（Ira Longini）警告称，情况有可能进一步恶化，全球三分之二的人口最终可能会感染新型冠状病毒。他又称，隔离措施可以减慢病毒传播速度，但认为“隔离病患个案和隔离密切接触者并不能阻止这种病毒。”

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据香港01今天报道说，就武汉肺炎世卫顾问称：全球最终可能有三分二人口受感染。

该报道引述彭博社2月13日消息，随着中国新型冠状病毒病例的急剧增加，顶级传染病科学家、世卫顾问朗吉尼追踪有关该病毒在中国的传播研究，他的估计表示，最终感染人数可能比目前官方统计的约6万人多出数十亿。据朗吉尼采用的数据模型显示，每个感染者通常会将疾病传染给另外两到三个人。他说，由于缺乏快速检测，一些人感染的程度相对较轻，这也使追踪病毒传播变得困难。

据朗吉尼说，即使有办法将病毒传播减少一半，仍意味世上大约三分一人受感染。

据彭博社报道称，如果该病毒的蔓延程度接近上述预估，则将显示出中国严控疫情措施的侷限。中国隔离上千万人口的居住区域。

据朗吉尼又认为，除非传播出现变化，否则监测和控制手段作用也仅止于此，他认为“隔离病患个案和隔离密切接触者并不能阻止这种病毒。”朗吉尼说，隔离措施可能会减缓病毒的传播，但在隔离措施生效之前，病毒有机会在中国和其他地方传播。



该报道说，朗吉尼并非警告冠状病毒可能会有更大的传播唯一的一人。伦敦帝国理工学院（Imperial College London）研究员弗格森（Neil Ferguson）估计，中国每天可能有多达5万人感染新型冠状病毒。

据香港大学医学院院长、公共卫生学院讲座教授梁卓伟也推算，若果疫情无法受控，最终可能感染全球60%人口。

该报道指出，其他专家认为或需要更多数据证明。至于伦敦卫生与热带医学学院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）传染病专家海曼（David Heymann）则表示，还需要收集更多的数据，以便更好地了解新型冠状病毒的传播范围。他称，看到中国以外的一些国家已经很好地控制疫情。据海曼称“我不是说他们（朗吉尼和梁卓伟等专家）错了”，他称“我意思是随着更多信息浮出水面，这些模型将进一步完善。”

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