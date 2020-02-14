新冠肺炎 中国医护人员感染知多少 1716例!

据中国国家卫健委今天透露，截至11日，全中国医护人员确诊武汉肺炎新型冠状病毒1716例，占全国确诊病例3.8%；其中6人不幸死亡，占全国死亡病例0.4%。中国国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午在北京举行疫情防控最新进展与关爱医务人员记者会。

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据中央社今天报道说，医护人员染新冠病毒，中国报1716例6死。中国国家卫健委今天透露，截至11日，全中国医护人员确诊新型冠状病毒1716例；其中6人不幸死亡。此外，对于没有出现发烧、咳嗽等临床症状，但核酸检测呈阳性的“无症状感染者”，各类各级医疗卫生机构需对其采取隔离14天观察，两小时内网络通报；县级和区级疾控机关接获通报后，24小时内完成接触史调查。

中国国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午，举行疫情防控最新进展与关爱医务人员记者会，国家卫生健康委员会副主任曾益新回答媒体提问时，作上述表示。据他指出，在确诊的1716例医护人员遭感染病例里，湖北省报告了1502例，占全中国医护人员确诊病例的87.5%；武汉市报告了1102例，占湖北省医务人员确诊病例的73.4%。

消息说，至于医护人员的被感染途径，曾益新解释说，1月20日将新冠肺炎纳入法定传染病后，各地医疗机构开始透过传染病网络直报系统进行通报；被感染医护人员是由系统的“人群分类”栏目“医务人员”类别筛选统计，“是院内感染还是社区感染”，还需深入分析。

在“无症状感染者”的来源，曾益新表示，一是新冠肺炎病例的密切接触者，在医学观察期中发现；二是在群聚性疫情调查开展的主动检测中发现；三是在传染源追踪中对暴露人群的主动检测；四是部分有新冠肺炎病例持续传播地区的旅行史和居住史人员的主动检测。据他指出，这些“无症状”感染者的核酸检测呈阳性，虽然没有咳嗽、发烧等临床症状，但是仍有可能排出病原体、排出病毒，有可能引发传播；只是因为这类患者没有打喷嚏、没有发烧，传播机率可能会小一些。

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