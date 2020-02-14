新冠肺炎 中国官方今日新报 新增死亡121例 世卫首次与北京拉开距离指才冰山一角

中国国家卫生健康委员会周五发布截至2月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况，当日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5,090例，新增重症病例2,174例，新增死亡病例121例（湖北116例，黑龙江2例，安徽、河南、重庆各1例），新增疑似病例2,450例。就中国与武汉疫情，世卫组织首次与中国拉开距离，指中国报告确诊病例的大幅增加反映的是湖北省诊断标准的改变，并不一定是疫情更广泛扩散的“冰山一角”。

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据路透社今天报道说，2月13日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例5,090例，新增死亡病例121例。据中国国家卫生健康委员会周五发布的通告称，当日新增治愈出院病例1,081例，解除医学观察的密切接触者26,905人。

截至2月13日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例55,748例，累计治愈出院病例6,723例（湖北省核减269例），累计死亡病例1,380例（湖北省因重复统计核减108例），累计报告确诊病例63,851例（湖北省核减1,043例），现有疑似病例10,109例。累计追踪到密切接触者493,067人，尚在医学观察的密切接触者177,984人。

该报道说，累计收到港澳台地区通报确诊病例81例：香港特别行政区53例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院1例)。

据湖北省卫健委今日稍早公布，在将临床诊断病例纳入确诊统计口径的第二日，2月13日该省新增新冠肺炎病例4,823例，其中临床诊断病例3,095例，占比超过六成；当日全省新增病亡116例（含临床诊断病例8例），新增出院690例（含临床诊断病例214例）。

中国国家主席习近平周三主持召开的中共中央政治局会议指出，要加大宏观政策调节力度，针对疫情带来影响研究制订相应政策措施，要更好发挥积极财政政策作用，加大资金投入保障各地疫情防控资金需要。

路透社说，世界卫生组织(WHO)突发卫生事件负责人Mike Ryan周四表示，中国报告确诊病例的大幅增加反映的是湖北省诊断标准的改变，并不一定是疫情更广泛扩散的“冰山一角”。

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