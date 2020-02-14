新冠肺炎 应勇湖北迅速露面

根据官方消息，在2月13日当天，刚被任命担任湖北省委书记的应勇就到了湖北。应勇当天电视露面，并表示，“我完全拥护、坚决服从中央的决定。”应勇表示。他接着用了“恳请”：“恳请全省各级领导干部和广大人民群众给予支持和帮助，也诚恳接受大家对我的批评和监督。”应勇与被免职的蒋超良等均被称为同志。

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据OR--商业新媒体今天报道说，应勇在湖北首次露面，省长王晓东现场表态。

该报道说，在2月13日当天，应勇就到了湖北。据湖北卫视画面显示，当天，宣布中央决定的是中央组织部副部长吴玉良。据吴玉良宣布：应勇同志任湖北省委书记，蒋超良同志不再担任。王忠林同志任湖北省委常委和武汉市委书记，马国强同志不再担任湖北省委副书记和武汉市委书记。

消息说，这场会议，吴玉良、应勇分别讲话。省长王晓东主持会议。现职省级领导干部、省直部门主要负责人在武汉主会场参加会议，各市州主要负责人在分会场参加会议。

据消息说，但蒋超良、马国强未出现在现场。

据应勇现场发言称恳请支持和帮助。据应勇表示，“我完全拥护、坚决服从中央的决定。”他说，“中央安排我到湖北任省委书记，这是以习近平同志为核心的党中央对我的高度信任，省委书记这个职务是沉甸甸的责任和千钧重担，对我也是个重大的考验。”他表态说，绝不辜负习近平总书记的教诲和嘱托，绝不辜负党和人民的重托和期望。

消息说，应勇接着用了“恳请”：“恳请全省各级领导干部和广大人民群众给予支持和帮助，也诚恳接受大家对我的批评和监督。”

据报道说，应勇肯定了前一阶段湖北的防疫工作。“前一阶段，湖北特别是武汉的广大党员干部，做了大量艰苦工作，付出了巨大努力。”应勇对当前形势的判断是，“形势仍然十分严峻，任务十分艰巨”。据他说：我们坚信，有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，有国家各部委、人民解放军、各兄弟省区市的鼎力支持，有医务工作者的无私奉献，有全省上下的众志成城，有全国人民的守望相助，我们一定能够打赢武汉保卫战、湖北保卫战，打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

消息说，湖北省长表态：积极配合、全力支持。王晓东也表态发言。他说，这次湖北省委及武汉市委主要领导的调整，是党中央根据疫情防控工作需要和湖北班子建设实际作出的重要决定。“我坚决拥护党中央决定，将积极配合、全力支持应勇同志的工作。”他还说，“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在中央赴湖北指导组的有力指导下，在以应勇同志为班长的省委带领下，我们一定能够打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。”

该报道称，当天临危受命的两员“大将”，都在政法系统工作多年。上述两人赴武汉之前，中央政法委秘书长陈一新刚刚履新中央指导组副组长。陈一新也有政法背景，还当过武汉市委书记，在2018年3月进京，履新中央政法委秘书长。

该报道称，有媒体直陈，三位有着政法背景的官员同时赴湖北工作，这个信号值得关注。

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