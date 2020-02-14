新冠肺炎 湖北“战时管制令”出台了

新冠肺炎（COVID-19）疫情持续，12日晚上湖北十堰市张湾区下了史上最严格的“战时管制令”。战时管制令一经发布，引起当地民众广泛关注，同时也充斥着质疑是否有法律依据的声音，但更关心物资等现实问题。

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据东森新闻今天报道说，湖北发布史上最严格“战时管制令”，并指2月下旬恐是疫情爆发期。据战时管制令强调，“从13日起，张湾区所有楼栋一律实施全封闭管理，居民基本生活必需物资由乡镇街道及村（居）委会负责定时、定品种、定价格配送，急需药品实行代购服务。”据内容指出，此次实施日期为14天一周期，所有强行闯入任何隔离警戒线的人将会一律拘留。内容强调，这是“非常时期”、“非常之举”，“势在必行”、“迫不得已”。

该报道引述北京大学法学院教授王锡锌表示，“战时”并非准确的法律称谓，是应急管理体制的一种表述。按照《突发事件应对法》，一旦进入应急状态，各地成立指挥部，也算是一个非常状态。

但中国政法大学应急管理法律与政策研究基地主任林鸿潮认为，虽然现在有“打好疫情阻击战”的说法，（战时）作为一种修辞形容紧迫性没问题，但作为法律状态，明显没有依据。

该报道引述张湾区一位居民表示，从春节开始，吃喝等日常用品都是从网上订购，第二天由社区工作人员统一送到楼下。另外一位居民何先生说，“昨晚知道这个消息很焦虑，因为无法上班，已经在家隔离了近二十天，生活用品都消耗得差不多了，网上虽能买，但可选择的种类少，配送时间长。”

报道称，张湾区官方表示，2月中下旬不排除是爆发期。副区长肖旭指出，目前无法掌握所有病患和密接者资讯，遗漏的患者有疫情扩散风险，因此实施战时管制是必要的。

为了严防过多外地人口流动造成疫情恶化，目前中国已有超过十多个城市发布“无妨遣返令”，北京市疾控中心更是发布战时状态令，要求所有官员避免一切工作上的失误。

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