新冠肺炎 独有花木兰不戴口罩 陷种族歧视口水

中国新冠肺炎疫情持续延烧，造成各地人心惶惶，甚至引发新一波的“排华潮”，10日美国饶舌歌手卡什多尔（Kash Doll）便在个人IG放上迪士尼公主戴口罩的合照。然而照片中却唯独华人身份的“花木兰”没有戴口罩，似乎就是在暗讽现在疫情蔓延的情况，消息一出立刻就被痛批是种族歧视。

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据上报今天报道说，种族歧视争议，公主们戴口罩“只有花木兰没有”，女星发图挨轰急删文。美国新人饶舌歌手卡什多尔（Kash Doll）在自己IG晒出一张迪士尼公主都戴上口罩的照片，然而只有花木兰没有戴上口罩，图中还写下“抱歉花木兰，但谁知道呢？”

虽然卡什多尔在自己的文上是写道：“（现在）机场就像这样。”不过此图仍被认为是指华人身上带有病毒，而且都不会戴口罩，文章一出，立刻涌入大批网友痛骂她这是种族歧视。

该报道说，遭到大量抨击后，她已经删除了这则贴文，不过截图早已在推特传开，网友直言：“一点都不好笑！”“这根本是落井下石的行为。”“卡什多尔自己就是有色人种（非裔美国人），应该最了解种族歧视的痛苦才对。”“身为有色人种，竟然带头开启种族霸凌，这种行为太让人不齿。”

上报说，截至目前为止卡什多尔并未做出任何回应，也让种族歧视的争议持续延烧。

消息没有提及炮轰美国新人饶舌歌手卡什多尔（Kash Doll）花木兰不戴口罩图是种族歧视，都是哪儿的网友。

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