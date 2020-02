新冠肺炎 美国研药传重大进展

美国国立卫生研究院(NIH)发表最新研究报告说,制药公司吉利德科学公司(Gilead Sciences)研发的试验性抗病毒药物“瑞德西韦”(Remdesivir)对猴子使用,可有效预防或显著缓解由病毒导致的中东呼吸综合症(MERS),此一研究结果让瑞德西韦用于试验治疗2019新型冠状病毒提供重要的支援。有消息说,“瑞德西韦”在中国网络已经有“人民的希望”之称。

据美国之音报道,美国国立卫生研究院2月13日发布的新闻稿说,研究院的科学家进行的一项新研究发现,这种试验性的药物成功地预防了感染中东呼吸综合征病毒的猴子生病,在猴子感染病毒生病之后用药则能缓解病症。

这项新研究报告星期四发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上。

该报道说,导致中东呼吸系统综合症的病毒与2019新型冠状病毒非常相似。新冠病毒目前导致了全球公共健康危机。新冠病毒病例最初去年12月在中国武汉被发现。

美国国立卫生研究院的科学家用未使用药物瑞德西韦、感染前24小时使用药物、感染后12小时使用药物的猴群做了对照试验,6天以后比较试验结果。他们发现,从未使用瑞德西韦的猴群猴子全部生病。感染前用药的猴群没有症状,肺部无损伤,病毒明显比没有用药的猴子低很多。感染后用药的猴群症状与肺部损伤轻微,病毒量较低。

据进行这一试验的科学家表示,这一令人感到有希望的研究结果给进一步使用瑞德西韦进行中东呼吸综合症和2019新型冠状病毒临床试验提供了支持。目前中国至少有两个用瑞德西韦进行新冠病毒治疗的试验在进行。

报道称,与此同时,也有科学家告诫说,研究经验显示,许多在动物试验中获得成功的药物用于人体会出现呈现各种失败或得不偿失的副作用。因此,瑞德西韦对治疗感染中东呼吸综合症和2019新型冠状病毒的人的疗效如何还需要进行仔细的试验观察。

