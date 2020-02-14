日本国内首次出现新型肺炎死亡者 感染者达251人

日本厚生劳动省13日称，家住神奈川县的80多岁日籍女性死亡，死亡后的检验结果表明，死因为新型冠状病毒性肺炎，这是日本国内的首个死亡病例。

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厚生劳动省称，死亡的女性1月22日感到乏力、怠倦，28日去医疗机构就诊，2月1日被诊断为肺炎后，在另一家医疗机构住院，6日前后起呼吸状况恶化，经抢救无效，13日死亡。12日从该女性身上采集的样本的病毒检测表明，该女性感染新型冠状病毒性肺炎。



而该女性的女婿是一位70多岁的出租汽车司机，在该女性发病的一周以后发烧，在东京都内就诊，发现出现肺炎症状后转院，13日确认为阳性。



据悉，该死亡的女性的新型冠状病毒肺炎可能是其女婿传染的，该出租汽车司机参加1月在公司租用房屋船中举行的新年会，其中有来自武汉的人。



日本厚生劳动相加藤胜信13日宣布，游轮“钻石公主”号上新增44名新型冠状病毒感染者。游轮上的感染者总计达218人。在日本发现的感染病者达251人。



日本还首次出现医师感染的病例, 医师为日本和歌山县浅汤市济生会有田医院（位于该县汤浅町）的医师。1月31日出现发烧和全身乏力症状,在服用退烧药的继续工作了3天,6日以后在家休养,10日在其他医疗机关诊断为肺炎入院。



另据报道，日本政府决定允许钻石公主号上80岁以上的新型冠状病毒检测为阴性的乘客下船，14日下午，一辆运载这些乘客的巴士已从横滨港出发，据说这些乘客将在埼玉县和光市的税务大学校内住宿。

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