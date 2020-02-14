日本松山芭蕾舞团挺武汉 中文齐唱抗日歌 李文亮案让歌词反成敏感

1948年创立的日本松山芭蕾舞团，自1950年代开始，与中国关系十分友好，因此，团长清水哲太郎在听闻武汉肺炎疫情后，不但立即以舞团名义捐赠消毒水、口罩等物资，更特别录制影片替武汉加油。有中国网友指中国国歌前2句歌词“起来！不愿做奴隶的人们！”号召各界为武汉医生李文亮讨公道，现在已经成了“敏感字词”。

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据自由时报今天报道说，日本芭蕾舞团唱中国国歌献祝福，中网友称歌词已被禁。消息说，中国冠状肺炎疫情持续蔓延，与中共政府关系友好的日本松山芭蕾舞团除了捐物资，更PO出一段团员们中文齐唱中国国歌《义勇军进行曲》的影片，祝福中国能“抗疫”成功，甚至还喊出“我爱中国！武汉加油！”，引起中国网友热议，不少人感觉十分温暖，但也有人指出，这首歌的前2句歌词，现在已经“被禁”了。

该报道综合中媒消息，1948年创立的日本松山芭蕾舞团，自1950年代开始，与中共政府关系十分友好，因此，团长清水哲太郎在听闻武汉肺炎疫情后，不但立即以舞团名义捐赠消毒水、口罩等物资，更特别录制影片替武汉加油。影片中能看到，清水哲太郎亲自致词后，与身为知名芭蕾舞者的妻子森下良子带领所有团员用“中文”齐唱中国国歌《义勇军进行曲》，也在影片的最后带领所有团员用中文喊出，“我爱中国！武汉加油！”。

这部影片发布后，迅速在中国引发热议，除了不少中国网友表示，“很温暖”，也有许多网友震惊的表示，“日本人唱抗日歌曲救中国？”，也有人傻眼的表示，“有点太过了”、“看了满尴尬的”。

据该报道，此外有网友指出，“这歌的歌词在中国已经被禁了”，虽然在网络上还能查到，但因日前李文亮医生不幸逝世，有网友以中国国歌前2句歌词“起来！不愿做奴隶的人们！”号召各界为其讨回公道，现在已经成了“敏感字词”，在微信朋友圈或微博随便转发，都有可能遭到删除。

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