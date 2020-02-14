武汉一疫 政权声名狼藉 习近平开始清洗

习近平周四做了一件大事，让他的浙江旧部、上海市长应勇取代湖北省委书记蒋超良，让济南市委书记王忠林取代武汉市委书记马国强。习近平做这件事的时候，没有忘记香港，让全国政协副主席，也是浙江出身的夏宝龙兼任港澳办主任。

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武汉失控



武汉疫情，是一件要命的大事，许多湖北人为此付出沉重的代价，痛定思痛，是谁让他们付出如此巨大的代价，死的死，伤得伤，当局起初封闭信息，堵知情的医生的嘴，终至于疫情爆发，落到人传人的可怕地步。信息还是泄露，当局这时候还是内外有别，根据外交部发言人华春莹所说，1月3号开始，北京就向华盛顿通报疫情，接下来的日子接连通报30次，直到1月20日，疫情形势突变，泰国之前都已查处新冠病毒病例的时候，当局慌了。习近平表态了。



习近平表态的时候武汉已经失控，他不得已而表态，有了他一句话，他属下的官员们开始向疫情宣战，在终于无法封闭住人民的嘴的时候封城，先封武汉，继而封湖北，把五六千万人隔离起来遭受煎熬，无数患者寻医的时候才发现这座城市医疗物资奇缺，大都市的人民瞬间哀求无助。『财经』报道，许多人得不到确诊，许多死去的人被当作普通肺炎，死了，都不能列入武汉肺炎死亡名单，当局知道，这个名单上的人越多，将来这笔账不好算。

武汉是一座千万人的城市，去武汉的人，从武汉出来的人，每天几十万，封城前后大逃亡五百万，新冠病毒就这样在全中国加速蔓延，并且出境，向世界蔓延。



人民悲愤



武汉失控，人民悲哀、愤怒。武汉人被封锁，患者一家一家医院求医得不到确诊，有些人倒在街上死去的视频，都通过社交媒体播放出来，武汉这场大难，让许多普通人看出中共政权为了党性无视人性，为了政权忽视草民的本质，这些从每日网络上流露的片言只语表达了很深的怨恨，有些话语是在生离死别，甚至都不能给亲人送葬的时候从心底发出。



舆情汹涌，人民的怒火对准了官员，与其说习近平派去的省市委书记比蒋超良马国强更有能力消灭瘟疫，不如说习近平派他们去是为了灭火，是为了巩固被这场大疫撼动的政权。表面看，习近平的权力仍然很强大，但是，李文亮医生不幸逝世之后，中国人罕见的一致的愤怒，对失去言论自由权利的愤怒，对一个吹哨人被剥夺权利的愤怒，一一指向北京，这也是近年来罕见的。在李医生逝世前，已经有清华教授许章润勾勒了“愤怒的人民不再恐惧”的形势，还有在自己的祖国逃亡的宪政学者许志永发表了劝习近平让位的檄文。李文亮逝世后，到处都是要求政权向人民道歉，呼吁全国人大落实宪法赋予的言论自由的权利。习近平派亲信重整武汉，意在修补自己黯淡无光的形象。习近平还错失了一个重要的机会，他至少可以亲自去武汉，慰问水深火热的武汉人民，他不知道为什么，始终没有去。



官员不肯背锅



武汉市委书记马国强、武汉市长周先旺，在封城不久接受媒体采访时就表明他们因为没有得到上面授权，所以不能提前采取对抗疫情的措施，更不能向全社会公布疫情。



武汉市长周先旺走得更远，在日前出版的武汉官网『汉网』发表的一篇替他叫苦的文章中，周先旺明确表示，武汉早在12月份，就已向中央通报了疫情。周先旺如此大胆，大约知道自己已经是煮熟的鸭子，无处可逃，与其乖乖的当替罪羊，不如先把中南海早知道武汉疫情这件事捅出去。至少，北京罢免他，或许还要向他问罪的时候，他已告诉世人，他所做的都是在执行中央的指示。周先旺这一招比较狠。习近平周四首先罢免了湖北省委书记和武汉市委书记的职务，周先旺市长会被如何处理，北京不会找不到名目。



党报环球时报总编胡锡进13日有一段很诡秘的话，他说蒋超良和马国强黯然离职，留下很多思考。胡锡进称，这两位官员“本可以把过失的责任主动承担起来，如果有七分责任，他们应该主动承担九分”，那就会赢得“谅解”，可是他们给人的印象是只想承认“一小部分”。北京之春荣誉主编胡平评论，胡锡进的意思就是地方官员要把习近平的责任，中央的责任揽在自己头上，这样党中央就谅解了，就不会免你的职了。



中纪委书记赵乐际周四主持一个名叫“重点加强对湖北省、武汉市纪检监察工作的指导”的常委会，表示“要严格执纪执法、追责问责”，依法处理那些敷衍塞责、推诿扯皮等问题。赵乐际这是在为打扫战场做准备。

习近平面临的危机很多，香港危机，中美贸易战虽然签署签了第一阶段协议，现在看来难以兑现。但是，在目前这个时刻，武汉疫情是习近平领导的中共政权面临的最大危机，按理说港澳问题排不上号，但是习近平没有忘记香港危机。星期四，他任命自己的亲信，兼任港澳办主任，大约在为下一步谋局。



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