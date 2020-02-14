武汉肺炎延烧 全球供应链中断比萨斯严重

印度的评级机构近日发表报告认为，中国武汉肺炎近期不致影响印度企业原物料的供应链，但如果未来3到4个月疫情持续延烧，全球供应链中断程度，可能比2003年SARS更严重。印度评级与研究机构11日发表的研究报告指出，俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情近期不会影响印度企业的供应链。

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但报告说，如果未来3到4个月武汉肺炎疫情仍持续扩散，全球供应链中断的程度，可能会比2003年爆发萨斯疫情时还要严重。



报告表示，这是与萨斯爆发时相较，此时中国与世界其他地区更加紧密融合；2003年以来，中国在制药、汽车、电子产品和纺织品在内的各行业供应链逐渐居于主导地位。



中国现在贡献世界国内生产毛额（GDP）的1/6或15%以上，中国制造业运转一旦减速，都可能对世界的经济成长造成重大影响。



至于行业别的影响范围和程度，报告指出，取决于各国与中国的连结程度。例如附属商品及原料仰赖从中国进口（如制药），若未来3、4个月疫情持续延烧状况下，前景比较暗淡。



报告说，印度制药业的活性药物成分（APIs）原料高度（50%到75%）仰赖中国进口，而抗生素则是非常高度（超过75%）依赖中国进口，但由于製药业仍保有1到2个月的APIs库存，短期影响还是属于中等（25%到50%）程度。



在电子通信行业方面，报告显示，印度也是高度仰赖从中国进口零组件和半成品，但企业尚有库存，影响属于中等程度。此外，报告认为，印度的纺织业受到武汉疫情影响也属于中等程度。



但报告强调，印度汽车引擎零件及车用电子零件等有超过7成从中国进口，且韩国现代汽车关闭在韩国的厂房，中国这一条供应链更显得不可或缺。



报告认为，如果抗生素、APIs等製药原料因武汉肺炎而导致中国供应链长期中断，可能对印度制药业产生深远影响。



这份报告指出，印度的汽车和纺织业目前因武汉肺炎疫情，也面临关键原料的供应中断危机，所有不利因素放在一起，可能进一步冲击印度汽车业短中期生产的复兴进程。

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