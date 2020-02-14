病毒第二大省广东惩治八官员立法禁止野味买卖

邻近香港的广东，是武汉爆发冠状病毒肺炎湖北之外第二最多人受到感染的省份，已有超过1200确诊个案，而其中又以最接近香港的深圳市最为严重。根据广州市纪律检查委员会官网披露，有八名官员因抗疫不力而收到惩处，而在此之前，广东省人大已快速通过一项“特别性决定”，明确禁止滥食及交易野生动物。

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截止2月13日，广东省武汉肺炎疫情严峻，省衞健委公布，新增20个确诊病例，累计增至1261宗。新增的20宗确诊病例中，有9个来自深圳，广州则新增1例。另外，目前仍有17个疑似病例、2986名密切接触者正接受隔离。



广州市纪委官网指出，近日，从新冠肺炎重点疫区返回广州的海珠区琶洲街某小区住户余某及其家人隐瞒病情并未及时接受隔离诊治，导致该家庭及小区同栋住户共6人被确诊感染，12名物管人员和同栋住户被集中隔离医学观察。



为此，广州市纪委监委会同海珠区纪委监委对海珠区疾控中心、琶洲街道、凤阳街道等有关单位领导及工作人员防控责任落实不力问题进行了严肃问责，给予海珠区疾控中心主任郭钜旋、琶洲街道党工委书记苏明庆、琶洲街道办事处主任杨科、凤阳街道办事处副主任王东强诫勉处理；给予海珠区疾控中心副主任潘捷云政务警告处分；给予琶洲街道办事处副主任余春丽、琶洲街道东北社区居委会主任徐雁鸿、凤阳街道城管专职干部何峻夫党内警告处分。



广州市纪委监委强调，在当前疫情防控工作的关键阶段，全市各级纪检监察机关要持续强化监督，严明纪律，推动各级党员、干部履职尽责，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战提供有力保障。



此外，这个星期二（11日），广东省十三届人大常委会举行第十八次会议，审议通过一项“特别性决定”，明确提出禁止滥食和交易野生动物；决定授权县级以上政府，根据防控需要可在12个方面规定临时性应急行政管理措施。该决定即日起施行。



该决定分别对野生动物的交易消费、食用及其违法责任三处作出详细规定，要求严禁农贸市场、餐饮单位、商场超市、电商平台等交易、消费场所开展野生动物交易、消费活动，在个人责任方面要求革除滥食野生动物的陋习，不得滥食野生动物，对于出售、购买、利用、运输、携带、寄递野生动物及其制品、滥食野生动物的违法行为，将进行追责。



此次省人大常委会的决定是特殊时期的“紧急立法”，终止日期将由省人大常委会另行公布。



虽然不少专家指出，这次武汉爆发的冠状病毒肺炎很可能经由野生动物传染到人类，但至于是哪一种动物或野味，专家们的意见始终不一，有说是由吃蝙蝠引起，也有说病毒是由穿山甲传染，但中国人爱吃野味，尤其是南方人，却是一个不争事实。2003年的沙士疫情，据称也是广东人爱吃的果子狸所引起的。



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