索罗斯又囤买阿里巴巴股票 引股价飙起猜测

据美国证监处最新的F13披露资料，索罗斯资本管理公司于去年底新买入了阿里巴巴 (SEHK:9988)；再加上阿里巴巴刚公布第3财季业绩，股东利润增长58%，会否掀起另一波的升势?

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据雅虎经济今天报道说，索罗斯再买阿里巴巴，股价势再起飞？

索罗斯资本管理并非首次买阿里巴巴。而索罗斯拥有的索罗斯资本管理 (Soros Fund Management)，是有史以来最赚钱的对冲基金之一，自1969年创立后，连续40年的平均年回报高达20%。该基金并非第一次投资阿里巴巴。阿里巴巴在美上市没多久，基金已于2015年出售过价值3.7亿美元的阿里巴巴股票。事隔多年，如今再买入9.46万股阿里巴巴，意义何在？



该报道说，香港人对索罗斯绝不陌生，因为他曾在1998年金融风暴冲击港元，打赌港元跟美元的联系汇率会因港元贬值而崩溃，结果挫羽而归。这是当年对冲基金的经典操作模式，在1992年索罗斯亦曾冲击英镑，并成功迫使英伦银行把英镑贬值，这一役被视为他的成名作。

不过，以上种种已成过去。上述这些风险极高的狙击性投资，索罗斯都是透过“量子基金”操作的，而量子基金在过去十年明显不复当年勇，除了是灵魂人物们如Jim Rogers已“上岸”，这种冲击货币获利的操作模式已逐渐被淘汰。量子基金原则上已经解散，资金已退回投资者，现时以私人家族基金的形式存在。

报道称，至于今次买入阿里巴巴的索罗斯资本管理公司，就是量子基金的投资顾问，亦可视为索罗斯的私人家族基金。所谓“发财立品”，量子基金年代的索罗斯，目标只有一个，就是揾尽世间钱；而今时今日，索罗斯已把全副精神放在他的政治及公益活动上。在2017年，索罗斯把他财富里的180亿美元从索罗斯资本管理公司转移到Open Society Foundations；换句话说索罗斯大部份的个人财富都用于公益活动，而非如昔日般“钱揾钱”。

就入股阿里巴巴如何解读？该报道说，索罗斯资本管理公司亦一如索罗斯本人，近年已完全“修心养性”，其CIO (首席投资官)Dawn Fitzpatrick在2017年上任，她的任务就是管理这个转型的过程，并每年赚够5%回报，让索罗斯可以年花10亿美元做慈善。这和当年的量子基金大相迳庭，投资风格亦由高风险转为保守；大概因此，Fitzpatrick上任后已炒掉了大量旧将。

了解这背景因素，再看基金的投资组合及买卖历史，不难推估今次投资阿里巴巴的原因。第一，当然是看好阿里巴巴的前景；第二，是帮组合买进中国。

该报道称，必须注意，这次买入的交易金额以基金规模来说，十分渺小。基金购入9.46万股阿里巴巴，市值约2100万美元，而基金现时的组合总值是36亿美元。基金在同期亦有购入9.66万股Facebook，市值约2100万美元，及Google (Alphabet) 1.48万股，市值约2200万美元。明显可见，这些交易在价值上算不上“重磅”，而且基金现时共有127只股票，每季都有买有沽。

据报道指，综合以上，这次索罗斯的基金买入阿里巴巴，投资者可以平常心看待。至于阿里巴巴能否炒上，反而该看市场如何解读今季业绩，以至内地经济前景了。

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