纽时报武汉第二名公民记者方斌失踪并指恐惧与愤怒增

纽约时报今天报道说，中国vlog博主方斌失踪在批评政府应对疫情不力后与外界断联。这是继律师陈秋实后，一周内在武汉失踪的第二名公民记者。同一时间，中国当局正对新闻媒体和互联网采取严厉措施，以控制有关这场不断升级的危机的报道，这让方斌的支持者担心他可能已被当局拘留。

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据纽约时报今天对中国疫情简报说：武汉公民记者方斌失踪。

该报道说，第二名在武汉报道的公民记者失踪。曾在武汉疫情中心记录医院拥挤状况的vlog博主方斌失踪，这让他的支持者担心他可能已被当局拘留。方斌在批评政府应对疫情不力后与外界断联。这是继律师陈秋实后，一周内在武汉失踪的第二名公民记者。同一时间，中国当局正对新闻媒体和互联网采取严厉措施，以控制有关这场不断升级的危机的报道。

纽约时报说，方斌自上月开始在YouTube上发布来自武汉医院的视频，其中一段视频显示一辆面包车里存放了一堆尸袋。本月早些时候，方斌在一段视频中表示，自己曾被短暂拘留和讯问。

方斌最后上传的视频于周日发布，他向观众展示了自己手写的毛笔字：“全民反抗、还政于民”。与方斌在同一个微信群内的群友称，他被便衣警察从公寓带走，但这一说法无法立即得到证实。

据纽约时报引述The Daily指：新冠病毒疫情背后，中国人的恐惧与愤怒 。

两周前，时报驻华记者Amy Qin和研究员Elsie Chen前往武汉报道疫情。她们见证了封城后当地人的生活和医院内一片混乱的景象。Amy Qin做客时报音频节目The Daily，谈到她在武汉的见闻、当地居民对疫情的恐惧，以及对政府应对方式的愤怒。

据时报驻华记者Amy Qin指一名采访对象说道，“这是什么政府，什么政府？” 据Amy Qin表示，她在中国报道七年，很少见到民众如此公开地对政府表达愤怒。

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