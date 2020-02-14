美媒采访苏益仁：武汉病例恐达五十万人

中国工程院院士钟南山日前接受路透社专访时说，武汉肺炎疫情可望在四月结束。美国自由亚洲专访SARS时代在台湾担任卫生署疾病管制局长的苏益仁，他认为钟南山所指是最乐观的状态。据苏益仁指出，目前在日本停留的邮轮钻石公主号形同“封船”，可以和武汉“封城”相比较。如果以百分之五的感染率推估，武汉的感染病人数至少有五十万人。

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据自由亚洲报道说，台湾抗煞专家苏益仁指：武汉病例恐达五十万人。按苏益仁分析，武汉肺炎疫情将有三种可能的发展，比较乐观的是像钟南山的推测，武汉、湖北封城以及其它数十个县市“半封城”发挥效果，疫情要说完全结束不太可能，可以控制就表示疫情趋缓。如果疫情没有控制好，说不定在香港或其它地区造成社区感染，恐怕还会拖上一两个月。最糟的是第三个状况：

自由亚洲引述苏益仁：“第三个可能性我们观察的点是武汉，因为武汉目前几乎所有各方面条件都非常不好，除了重症会加剧以外，症状轻微的(确诊病例)他们都没有处理，还有些没有症状的人，这些如果不处理，这个地方还是会传下去。这就变成我讲的第三种情形，没有办法控制，变成慢性的流行病，或者像流行性感冒。”

苏益仁举目前停靠在日本横滨的钻石公主号邮轮形同“封船”为例，与武汉“封城”情况相似。目前钻石公主号全员的总感染率约为5个百分点。钻石公主号的防疫比武汉、湖北还好些，罹病率都有5%，武汉未来会如何演变没有人知道。苏益仁说：“假如武汉5%是最好的情形，武汉有1千万人，所以他们感染的病人数可能有50万。所以现在四、五万都还有十倍的确诊病例会出来。当然他们有很多无法检验、确诊的，这地方可能还要再调整一下。我是一直在看钻石公主号到最后整个演变会如何，这个地方等于实验的module(模组)，你就知道这么样的封闭状态之下，武汉冠状病毒到底会怎么样的传递。这个可以用来做武汉、湖北或者其他地区封城的参考资料。”

据该报道称，钟南山在专访被问及，中国数据显示武汉肺炎的康复率相当低，治愈出院病例还不到确诊患者的 10%。对此，钟南山表示，当局不愿冒任何风险，因此许多病患虽已基本恢复健康，但仍受到隔离。他们不知道这些患者是否会重新染病，因此治愈出院的比率不是那么高。苏益仁的解读则是，目前武汉的医疗体系已经崩溃，医疗体系或是检验的人，几乎只有肺炎重症才会处理。如果这样处理确诊案例，复原率当然很低，未来重症跟死亡率还会慢慢增加。

据苏益仁指出，按照武汉目前的策略，能够被隔离或是诊断的病患比例相当有限。现在把重症的、肺炎的病例，全部送到火神山、或者雷神山医院时，他们的复原率就会很低。

该报道指苏益仁认为：“如果你诊断都有确诊的话，武汉所有的医疗体系大概无法检验这么大量的病人。那恐怕一天有两三万的检验量，武汉二三十个医院，我想不可能一个医院可以负担600个案例，大概一天1、200个检验量就已经饱和。所以我相信他们很多是在送到火神山或者是送到方舱医院，他们现在说都是确诊病例，我打了一个大问号。如果检验没做好，你进去的到底是什么人都是一个问题，这会导致交叉感染。”

苏益仁分析，目前中国大陆疫情发展的不确定性在武汉，包括医疗资源、检验、隔离措施，有没有办法按照正规方法处理。苏益仁说，无症状的一般社区民众、轻症、只有发烧咳嗽的、再来有轻度肺炎的、接着是有中重度的要送医，火神山怎么处理，要确实做好分流才能控制疫情。

苏益仁说：“显然不管是雷神山、火神山不可能照顾重病的患者，因为那个地方的设备、医疗人力都不够，所以你把重度病人送去那边等于是让病人等死，这个地方是个大问题。但是，我蛮怀疑武汉目前的情形跟这只病毒目前没有症状就能传染，轻症那么多人你都没有照顾，他们显然无法处理这个部分，因为疫情太大了。”

自由亚洲指苏益仁认为，中国目前政治跟经济挂帅，下面的疫情只要抓住几个数据可以交代就过了。他推测目前整个中国的主要策略应该是，轻症或是没有症状的这些可能都会好，数据只要抓中重度肺炎病例，这个部分死亡数字已经逐渐累积，如此一来总数分子一定会越来越小。据苏益仁指：“所以你只看他发表的数据是不准的。你要看他们怎么做诊断、怎么通报。现在最大的问题就是如果说轻症都不检验的话，这些人就变成在社区的重要感染源，所以这样疫情就会一直延续下去。只要他轻症疫情都不算的时候就没有病例啊！”

该报道引述苏益仁说，全球最怕的就是这些轻症、没有症状的人都成了感染源。如果，中国又宣布疫情没有了、改善了就解除封城，这些轻症与无症状者到处散布，其他的国家与地区恐怕会变成老鼠尾巴。苏益仁：“我们当然不知道这些病毒，以后会不会像流行性感冒一样？到底传染途径会不会改变？它会变成季节性一直传下去？这是我们不知道的。2003年SARS的时候，到后期就是两个地方受害，一个是香港、一个是台湾。”

自由亚洲指出，苏益仁提醒，绝对不能用中国大陆宣布的资料去做判断，如果没有资料无从判断，在经济、政治、疫情上要如何处理，才是台湾最大挑战。

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